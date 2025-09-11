Economía

Aerolínea Jetblue anuncia nueva ruta entre Estados Unidos y Costa Rica

El nuevo vuelo de la aerolínea comenzará a operar el próximo 4 de diciembre.

Por Luis Enrique Brenes
Avion de JetBlue. La aerolínea anunció la nueva ruta Fort Lauderdale-Guanacaste Aeropuerto a partir del 4 de diciembre.
La aerolínea JetBlue anunció la nueva ruta Fort Lauderdale-Guanacaste Aeropuerto a partir del 4 de diciembre. (Cortesía ICT /Cortesía ICT)







Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

