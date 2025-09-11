Aerolínea Jetblue anuncia nueva ruta entre Estados Unidos y Costa Rica

La aerolínea JetBlue anunció la nueva ruta Fort Lauderdale-Guanacaste Aeropuerto a partir del 4 de diciembre.

La aerolínea Jetblue anunció una nueva ruta directa que conectará una ciudad en Estados Unidos con Liberia, Guanacaste, en Costa Rica, a partir del próximo 4 de diciembre.

La línea aérea informó que a partir de esa fecha comenzará a operar un vuelo directo que conectará el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en Florida, con la terminal aérea de Guanacaste Aeropuerto, en Liberia.

JetBlue operará la ruta bordo de una aeronave Airbus A320 con una capacidad de 162 asientos. El nuevo servicio entre Fort Lauderdale y Liberia se ofrecerá con frecuencia diaria a partir del 4 de diciembre.

