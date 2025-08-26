Economía

JetBlue ofrecerá un servicio diario desde Boston hacia Guanacaste a partir de diciembre 2025

Los vuelos se realizarán en aeronaves con capacidad para 160 asientos

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez

La ruta directa Boston - Guanacaste, operada por la aerolínea JetBlue, comenzará operaciones en noviembre del 2025 con dos vuelos semanales, y a partir del 18 de diciembre tendrá un servicio diario.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JetBlueBostonGuanacaste AeropuertoAerolínea
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.