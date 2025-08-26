JetBlue ofrecerá un servicio diario desde Boston hacia Guanacaste a partir de diciembre 2025

La ruta directa Boston - Guanacaste, operada por la aerolínea JetBlue, comenzará operaciones en noviembre del 2025 con dos vuelos semanales, y a partir del 18 de diciembre tendrá un servicio diario.

Los vuelos se realizarán en aeronaves Airbus A321, con capacidad para 160 asientos, según un comunicado de prensa emitido este martes 26 de agosto por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Guanacaste Aeropuerto.

LEA MÁS: Aerolínea conectará por primera vez a Costa Rica con esta ciudad en México

El ministro de Turismo, William Rodríguez, consideró que la decisión de JetBlue de pasar de dos vuelos semanales a un servicio diario desde Boston hacia Guanacaste es una “muestra clara” de la confianza que despierta Costa Rica como destino.

“Este aumento de frecuencias fortalece la conexión con la Costa Este de Estados Unidos y traerá más oportunidades para la provincia de Guanacaste, generando empleo y bienestar social en sus comunidades”, agregó el jerarca.