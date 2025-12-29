Ad Astra, empresa de Franklin Chang, aprueba salir del mercado de valores de Costa Rica

Ad Astra recibió la autorización para participar en el mercado de valores de Costa Rica el 14 de setiembre del 2010.

Ad Astra Rocket Company comunicó que sus accionistas aprobaron la desinscripción de la compañía del mercado de valores costarricense en una asamblea extraordinaria realizada el pasado 10 de diciembre.

A través de un comunicado de hecho relevante, publicado el 17 de diciembre, la empresa informó que llevará a cabo todos los trámites para ejecutar el mandato de sus accionistas en relación con la desinscripción en bolsa.

Esta salida del mercado de valores de las acciones comunes de Ad Astra fue aprobada por mayoría, con el voto favorable del 82,34% del capital social común de la empresa, lo cual equivale a 17.423.835 acciones.

El 1,22% votó en contra de la desinscripción (equivalente a 258.600 acciones) y 0,32% del total del capital común se abstuvo de votar (tenedores de 68.480 acciones), según el documento.

En total, la sesión extraordinaria contó con la participación del 83,89% del capital común de la empresa, con lo cual asistieron los representantes de 17.750.915 acciones de un total de 21.021.963.

Desde setiembre del año pasado, la compañía presidida por Franklin Chang Díaz anunció que evaluaría las repercusiones de desinscribirse del mercado de valores de Costa Rica ante sus accionistas.

El 12 de ese mes, la empresa expuso, en una reunión informativa con sus accionistas, las implicaciones de permanecer o retirarse de este mercado. En ese momento, Ad Astra dijo que consideraba acudir a los fondos de capital de riesgo en Estados Unidos, debido a que estos cuentan con carteras especializadas en la industria aeroespacial.

En julio anterior, esta empresa había informado que, en distintos acercamientos con sus accionistas, tuvieron “apoyo contundente” para proceder con la desinscripción en bolsa, pero que, cuatro de ellos, por su naturaleza jurídica, enfrentaban restricciones legales que les impedían proceder.

En el prospecto más reciente de Ad Astra, al 31 de mayo de este año había 21.159.963 acciones ordinarias de la compañía emitidas y en circulación, de un total de 75.000.000. El monto autorizado es de $750.000, con un valor nominal de $0,01 por acción.

En total, el monto emitido y en circulación es de $211.599, mientras que el capital disponible a la fecha era de $538.400. La cifra mínima de inversión en la firma es de $25.000.

Según los estados financieros de Ad Astra, esta compañía experimentó pérdidas por un monto de $1,45 millones durante 2024, una cifra mayor que la merma de $645.960 millones experimentada en 2023.

Según información de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la empresa recibió la autorización para participar en el mercado de valores de Costa Rica el 14 de setiembre del 2010 y su registro como compañía pública se concretó el 29 de ese mes.