Economía

Ad Astra, empresa de Franklin Chang, aprueba salir del mercado de valores de Costa Rica

Accionistas de compañía presidida por Franklin Chang tomaron decisión clave en una asamblea extraordinaria el pasado 10 de diciembre.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Ad Astra recibió la autorización para participar en el mercado de valores de Costa Rica el 14 de setiembre del 2010. (GRACIELA SOLIS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ad AstraMercado de valoresFranklin Chang
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.