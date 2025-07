Ad Astra sigue sin desinscribirse del mercado de valores. Cuatro accionistas frenan salida

Ad Astra Rocket Company comunicó que aunque en distintos acercamientos con sus accionistas ha tenido un “apoyo contundente” a proceder con la desinscripción del mercado de valores de Costa Rica, cuatro de ellos, por su naturaleza jurídica, enfrentan restricciones legales que les impiden proceder.

“Por esta razón, la empresa esperará hasta que ya no existan inversionistas en esa condición antes de avanzar con el proceso de desinscripción. Una vez que conozcamos que ninguno de los accionistas enfrenta esta limitación, convocaremos a una asamblea para iniciar formalmente dicho proceso”, se indicó en un hecho relevante, este 29 de julio.

En setiembre del año pasado, la compañía dio a conocer que estaba explorando su desinscripción del mercado de valores costarricense. El día 12 de ese mes, la empresa presidida por Franklin Chang Díaz expuso, en una reunión informativa con sus accionistas, las implicaciones de permanecer o retirarse de este mercado.

De acuerdo con el hecho relevante, en esa sesión la empresa articuló el beneficio que tendría dicha decisión para acceder a mecanismos de financiamiento en el mercado de Estados Unidos.

“Al iniciar este año la fase final del desarrollo del motor VASIMR® y su demostración en órbita, la empresa explicó a los accionistas que el mercado costarricense es demasiado pequeño para financiar ese emprendimiento; por lo que su estrategia ahora la posiciona para acudir a fondos estadounidenses de capital de riesgo mucho más grandes”, agrega el documento firmado por Chang.

Los fondos se especializan en llevar tecnologías, como el motor de Cohete de Magnetoplasma de Impulso Específico Variable (VASIMR®, por sus siglas en inglés), que han alcanzado el nivel 5 de madurez tecnológica (TRL-5, por sus siglas en inglés), a la etapa final de la prueba en el espacio y la fase de comercialización de la tecnología.

Ad Astra también señaló en setiembre del 2024 que consideraba acudir a los fondos de capital de riesgo en Estados Unidos, debido a que estos cuentan con carteras especializadas en la industria aeroespacial.

Ad Astra fue fundada en 2005 por el astronauta costarricense Franklin Chang Díaz. (Ad Astra/Cortesía Ad Astra)

Experiencia en mercado de capitales de Costa Rica

Según información de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la empresa recibió la autorización para participar en el mercado de valores de Costa Rica el 14 de setiembre del 2010 y su registro como compañía pública se concretó el 29 de ese mes.

En entrevista con La Nación, Isabel Sánchez, directora de Estrategia de Negocios e Inversiones de la compañía se refirió en setiembre del 2024 a la experiencia de la empresa de estar inscritos en el mercado local.

A continuación, el extracto en que Sánchez habló sobre el mercado de capitales de Costa Rica:

― ¿Cómo ha sido la experiencia de estar inscritos en el mercado de valores costarricense? ¿Cómo evalúan la madurez y volumen del mercado para apalancar el crecimiento de empresas e industrias disruptivas?

― El mercado de valores costarricense fue un gran pilar para el fondeo de la tecnología y para la empresa. En los años en que se inició la captación, en un principio privada, fue crucial para que la empresa iniciara o continuara con el desarrollo de la tecnología.

“Luego, alcanzamos números que establece la regulación, que son como límites para que las empresas puedan captar en forma privada. Ese límite ya no nos permitía continuar siendo privados. Por esa razón, nos vimos en la obligación de registrarnos.

“Sin embargo, el registro no nos permitió solamente cumplir con la regulación, sino que también nos permitió captar más recursos. Al final también fue positivo en ese sentido, la empresa obtuvo bastante fondeo en el mercado costarricense y eso fue de gran valor.

“Nosotros apreciamos el apoyo que tuvimos de los inversionistas durante esos años. Sin embargo, la empresa no era la típica compañía que va a un mercado de valores y que es pública. Normalmente, las empresas que son públicas ya tienen operaciones e ingresos y no dependen de una captación de dinero en el mercado. Ad Astra no lo era.

“Por la naturaleza, en realidad no debíamos ser públicos, fuimos públicos principalmente por razones regulatorias. Eso trae algunos inconvenientes, ya que Ad Astra depende del levantamiento de recursos y lo que pasa en el mercado le afecta en cuanto al fondeo de la operación. Eso fue lo que tal vez nos afectó un poquito y, por esa razón, dejamos de acceder a los recursos del mercado costarricense.

“El precio de las acciones también, por factores que son ajenos al control de la empresa, empezó a bajar. Los inversionistas vendían, aunque no teníamos un volumen importante. Esas transacciones marcaron precios y así ha estado por un poquito menos de 10 años.

“Aunque todo el mundo celebre que logramos el hito, si nadie va y hace una transacción por un valor mayor, el precio de la acción se mantiene al valor de la última transacción que hubo”.

― ¿Dejaron de captar recursos por esa vía del mercado de valores costarricense?

― Es lamentable. La empresa no pudo continuar captando recursos en el mercado, se convirtió en algo que opera contra los mismos inversionistas. Si continuamos captando recursos con precios más bajos, todos los inversionistas van a diluirse más.

“Por esa razón suspendimos la captación en el mercado primario costarricense. Tal vez la palabra suspender no es correcta, fue una decisión de no captar más. Recientemente, ya no volvimos a captar recursos, por lo que le explicaba de la formación de precios.

“Como no hay un volumen de transacciones donde se pueda ajustar el precio de acuerdo con lo que se determina que vale la empresa, que es un poco en función de lo que logra, para este tipo de empresas de investigación y desarrollo, se afectaría muchísimo a los inversionistas con una mayor dilución”.