Economía

Acuerdo confidencial en Banco Nacional: Exdirectivos de Chaves buscaban que Casa Presidencial nombrara fiscales en empresas subsidiarias

Presidente del Banco Nacional reveló una propuesta secreta de la Directiva de Chaves para que Casa Presidencial tuviera injerencia en subsidiarias.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Banco Nacional, edificio central
Directivos restituidos del Banco Nacional descubrieron que anterior Junta iba a proponer que el gobierno nombrara los fiscales y miembros independientes en las subsidiarias de la entidad. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalMarvin AriasJunta Directiva Banco Nacional
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.