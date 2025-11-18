Economía

Acciones del estudio creador de ‘Baby Shark’ se disparan en su salida a bolsa

El tema fue publicado en la plataforma hace casi una década por The Pinkfong Company

Por AFP
Baby Shark
En una librería de Seúl se exhibe un 'bolso con alfabeto y libros sonoros Pinkfong'. (JUNG YEON-JE/AFP)







