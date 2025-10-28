Economía

A partir del 1.° de noviembre estos billetes saldrán de circulación

El BCCR informó que los billetes de ¢1.000 de las series A y B saldrán de circulación el 1.° de noviembre, pero podrán cambiarse sin límite de tiempo

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Billetes de mil colones que saldrán de criculación
Los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de circular el 1.° de noviembre; la serie C seguirá siendo válida como medio de pago. (BCCR/BCCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBilletesBanco CentralMil colones
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.