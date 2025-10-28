A partir del 1.° de noviembre estos billetes saldrán de circulación

Los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de circular el 1.° de noviembre; la serie C seguirá siendo válida como medio de pago.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que a partir del 1.° de noviembre de 2025 los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de funcionar como medio de pago en todo el país.

Desde esa fecha, estos billetes deberán canjearse o depositarse en las entidades financieras, aunque mantendrán su valor monetario. Esto significa que los ciudadanos no perderán su dinero, ya que podrán cambiarlos o depositarlos en el banco donde tengan su cuenta.

Los billetes de la serie A comenzaron a circular el 20 de junio de 2011, mientras que los de la serie B entraron en circulación el 2 de diciembre de 2016. Ambas versiones se diferencian de la serie C, que continuará vigente, por su ventana transparente más pequeña ubicada en el extremo superior derecho y por una figura de hoja que cambia de color.

Según el Banco Central, ya se retiró de circulación gran parte de los billetes emitidos de las series A y B. El principal motivo fue el desgaste físico, que dificulta verificar las medidas de seguridad.

El canje o depósito podrá realizarse sin límite de tiempo en los bancos del país. Dependiendo del monto a cambiar, las entidades financieras podrán solicitar llenar un formulario de control conforme a la Ley 8204, que regula la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

La serie C del billete de ¢1.000, en circulación desde el 15 de octubre de 2021, seguirá siendo válida. Su diseño tiene una ventana transparente más amplia y visible, e incluye el retrato del expresidente Braulio Carrillo.

El Banco Central recordó que los billetes de las series A y B dejarán de ser aceptados como dinero en efectivo a partir del 1.° de noviembre, por lo que instó a la población a realizar el cambio con anticipación.