¡Atención! Estos billetes de ¢1.000 dejarán de funcionar en pocos días: si tiene alguno debe cambiarlo

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de funcionar como medio de pago el 1.° de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, los ciudadanos deberán cambiarlos o depositarlos en las diferentes entidades financieras del país.

Las series A y B solo pierden su valor como medio de pago, no su valor monetario. Esto significa que ninguna persona perderá su dinero, ya que los billetes podrán canjearse o depositarse en la entidad bancaria donde cada usuario tenga su cuenta.

Los billetes de la serie A circularon desde el 20 de junio de 2011, y los de la serie B desde el 2 de diciembre de 2016. Ambas versiones se distinguen de la serie C, actualmente vigente, por tener una ventana transparente más pequeña en el extremo superior derecho y una figura de hoja que cambia de color.

Según el BCCR, las entidades financieras ya retiraron una gran cantidad de los billetes de esas series, debido al desgaste que dificulta identificar las medidas de seguridad.

El canje o depósito podrá realizarse sin límite de tiempo en los bancos del país. Dependiendo del monto, las entidades podrán solicitar al usuario llenar un formulario según lo establece la Ley 8204, sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

La serie C, en circulación desde el 15 de octubre de 2021, seguirá siendo válida como medio de pago. Esta versión incorpora una ventana transparente más amplia y visible, además del retrato del expresidente Braulio Carrillo.

