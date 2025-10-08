Economía

¡Atención! Estos billetes de ¢1.000 dejarán de funcionar en pocos días: si tiene alguno debe cambiarlo

Banco Central retirará los billetes de ¢1.000 de las series A y B el 1.° de noviembre; podrán cambiarse o depositarse sin límite de tiempo

Por Damián Arroyo C.
A partir del 1.° de noviembre de 2025, los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de ser válidos como medio de pago, según informó el Banco Central de Costa Rica. La entidad instó a los ciudadanos a realizar el canje en las entidades financieras del país, sin límite de tiempo.
