Así puede identificar los billetes de ¢1.000 que saldrán de circulación

El BCR cambiará billetes de ¢1.000 series A y B desde el 3 de noviembre. Clientes tienen opciones de depósito. Usuarios sin cuenta tendrán un límite.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de funcionar como medio de pago a partir del 1.° de noviembre de 2025. Desde esa fecha, las personas deberán cambiarlos o depositarlos en las entidades financieras del país.

Estas dos series, que circularon desde 2011 y 2016, se distinguen fácilmente por sus características físicas. Ambas poseen una ventana transparente más pequeña, ubicada en el extremo superior derecho, y una figura de hoja que cambia de color. Esa es la principal diferencia con la serie C, que continuará vigente y en circulación.

El BCCR indicó que las series A y B dejarán de tener valor como medio de pago, pero mantendrán su valor monetario, por lo que los ciudadanos no perderán su dinero. Podrán realizar el canje o depósito en los bancos donde tengan cuentas, sin límite de tiempo.

A partir del 1.° de noviembre de 2025, los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de ser válidos como medio de pago, según informó el Banco Central de Costa Rica. La entidad instó a los ciudadanos a realizar el canje en las entidades financieras del país, sin límite de tiempo. (BCCR/BCCR)

El proceso de cambio será indefinido, y los bancos podrán solicitar a los clientes completar un formulario de control, conforme a la Ley 8204, cuando el monto a cambiar lo requiera.

La serie C, vigente desde el 15 de octubre de 2021, seguirá siendo el único billete de ¢1.000 válido en el país. Este diseño presenta una ventana transparente más amplia y visible y conserva la imagen del expresidente Braulio Carrillo.

El Banco Central recordó a la población que a partir del 1.° de noviembre los billetes de las series A y B ya no podrán utilizarse en comercios ni como medio de pago, por lo que se recomienda cambiarlos antes de esa fecha.