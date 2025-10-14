Economía

Así puede identificar los billetes de ¢1.000 que saldrán de circulación

Las series A y B de los billetes de ¢1.000 saldrán de circulación el 1.° de noviembre; conozca cómo reconocerlos y qué hacer con ellos

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El BCR cambiará billetes de ¢1.000 series A y B desde el 3 de noviembre. Clientes tienen opciones de depósito. Usuarios sin cuenta tendrán un límite.
El BCR cambiará billetes de ¢1.000 series A y B desde el 3 de noviembre. Clientes tienen opciones de depósito. Usuarios sin cuenta tendrán un límite. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBanco CentralBilletes
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.