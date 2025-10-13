Economía

¿Tiene billetes de ¢1.000 con series A o B? Así podrá cambiarlos cuando salgan de circulación

Desde noviembre, los billetes de ¢1.000 con series A o B dejarán de circular; el BCR ya definió cómo será el cambio para clientes y no clientes

Por Jailine González Gómez
El BCR cambiará billetes de ¢1.000 series A y B desde el 3 de noviembre. Clientes tienen opciones de depósito. Usuarios sin cuenta tendrán un límite.
El BCR cambiará billetes de ¢1.000 series A y B desde el 3 de noviembre. Clientes tienen opciones de depósito. Usuarios sin cuenta tendrán un límite. (Canva/Canva)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

