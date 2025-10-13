¿Tiene billetes de ¢1.000 con series A o B? Así podrá cambiarlos cuando salgan de circulación

El BCR cambiará billetes de ¢1.000 series A y B desde el 3 de noviembre. Clientes tienen opciones de depósito. Usuarios sin cuenta tendrán un límite.

El Banco de Costa Rica (BCR) informó que, a partir del lunes 3 de noviembre de 2025, recibirá billetes de ¢1.000 de las series A y B, los cuales saldrán de circulación por disposición del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Esta gestión no tiene comisión y se aplicará de forma diferenciada para clientes y usuarios no clientes. El proceso responde al desgaste del material en polímero, que dificulta la verificación de los elementos de seguridad de estas piezas.

Los billetes de ¢1.000 de las series A y B saldrán de circulación por orden del BCCR.

Cambios para clientes del BCR

Las personas que tengan cuenta en el BCR pueden llevar sus billetes a cualquiera de las oficinas del banco en todo el país. Deben presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado.

El cambio se puede hacer durante el horario de atención regular. Las ubicaciones y horarios se encuentran en la sección “Ubíquenos” del sitio web www.bancobcr.com.

El monto recibido será depositado directamente en sus cuentas de ahorro o corrientes. Si el monto supera los $10.000, será necesario completar el formulario requerido por la Ley 8204, que regula la lucha contra el narcotráfico, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Además, los billetes pueden utilizarse para realizar otras gestiones en caja como pago de créditos, comisiones o transferencias.

Cambios para quienes no son clientes

Quienes no tengan cuenta en el BCR deberán también presentar su cédula de identidad vigente y podrán hacer el cambio de billetes solo de martes a jueves.

Podrán optar por abrir una cuenta para depositar los fondos y acceder a otros beneficios. Si no desean abrir una cuenta, el límite por transacción es de ¢100.000.

Días 15 y 30 tienen reglas especiales

En fechas 15 y 30 de cada mes, la atención tendrá condiciones especiales:

Si es cliente , el depósito se hace sujeto a revisión al día siguiente hábil. El banco puede ajustar el monto si encuentra diferencias al contar.

, el depósito se hace sujeto a revisión al día siguiente hábil. El banco si encuentra diferencias al contar. Si no es cliente, se recomienda asistir el siguiente día hábil permitido para hacer este trámite.

El número de serie de los billetes se encuentra en la parte superior de cada pieza. Esta medida busca retirar de circulación billetes deteriorados que dificultan su uso adecuado en transacciones.

