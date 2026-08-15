Economía

‘A mis nietos les digo que estudien’: agricultores de Costa Rica temen quedarse sin sucesores

Productores cuentan cómo las nuevas generaciones prefieren estudiar y buscar empleos más estables

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Por Gustavo Ortega Campos
Menos jóvenes en el agro de Costa Rica







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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