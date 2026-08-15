‘A mis nietos les digo que estudien’: agricultores de Costa Rica temen quedarse sin sucesores

Los productores y las principales cámaras del sector agropecuario de Costa Rica confirman que enfrentan un problema cada vez más evidente: la falta de relevo generacional. Cada vez son menos los jóvenes que se involucran en las labores del campo.

Edwin Granados, de 67 años, aseguró que toda su vida se ha dedicado a la agricultura. Este productor de papa, cebolla, remolacha y culantro en Tierra Blanca de Cartago no esconde su preocupación por la escasez de jóvenes en la actividad.

“Como la agricultura no está siendo tan rentable, los jóvenes están viendo que la opción es estudiar, donde ven más garantías. La agricultura se está volviendo impredecible”, señaló Granados, quien observa ese panorama entre sus nietos.

“Hoy por hoy a mis nietos los estoy concientizando que cambien de ruta y se pongan a estudiar porque la agricultura no es rentable”, comentó.

El productor reclamó por la frecuente caída de los precios de los productos. “ Estamos burro amarrado contra león suelto. Esta semana nos pagan a la mitad de la semana anterior el precio (de la papa) ”, manifestó.

Granados sostuvo que, si continúa el deterioro de las condiciones en el campo, marcado por los altos costos de producción y las caídas abruptas en los precios de venta, Costa Rica podría quedarse sin agricultores.

Doña María del Socorro Sánchez, quien se dedica a las labores agrícolas en Tierra Blanca de Cartago, también observa que muchos padres buscan que sus hijos se concentren en los estudios.

Sánchez estimó que la actividad agrícola será sostenida cada vez más por “los paisas” —en alusión a los trabajadores nicaragüenses—, a quienes atribuye el desplazamiento de parte de la mano de obra costarricense.

Sánchez, de 45 años, tiene dos hijos, de 25 y 19 años, quienes finalizaron la secundaria y esperan respuestas de los empleos a los que han aplicado. “Mientras los llaman vienen a veces al campo”, indicó.

En San Juan de Chicuá, Cartago, Nelson Martínez proviene de varias generaciones dedicadas al agro. Confirma la falta de relevo generacional por el interés de los jóvenes a otras actividadades. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mano de obra extranjera

Eleyda Mejía es una de las muchas trabajadoras nicaragüenses que realizan labores agrícolas en Tierra Blanca. Tiene 28 años y vive en Costa Rica desde hace nueve años. Proviene de una familia dedicada al campo en Río Blanco, Matagalpa.

“Me va bien gracias a Dios”, aseguró Mejía. Sus ingresos rondan los ¢300.000 mensuales por una jornada de casi nueve horas, de lunes a sábado. En Nicaragua se dedicaba al trabajo doméstico.

En otra zona de Cartago, a más de 2.750 metros sobre el nivel del mar y, por ende, con temperaturas más bajas, Nelson Martínez coordina la jornada del día en San Juan de Chicuá, Oreamuno, en las faldas del volcán Irazú.

Bajo la lluvia, Martínez relató que proviene de al menos cuatro generaciones dedicadas al agro.

“Ahorita lo más difícil es enfrentar las importaciones y la escasez de mano de obra. Mucha es extranjera, porque la nacional se ha enfocado más en los estudios, redes sociales, hacer esos TikTok; ha costado más”, afirmó

Martínez, de 49 años, explicó que quienes continúan en el agro lo hacen “por herencia y porque nos gusta”. Consideró que ahora cuesta mucho atraer a los jóvenes porque tienen otras facilidades para encontrar ingresos.

También señaló que la mayoría de la mano de obra que contrata es nicaragüense.

Edwin Granados, productor en Tierra Blanca de Cartago, lleva toda una vida dedicada al agro. Ahora se muestra preocupado por el futuro de la actividad ante la ausencia de jóvenes. En la zona contratan mayoritariamente mano de obra nicaragüense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un problema económico

El economista Víctor Umaña explicó que la falta de relevo generacional en el agro obedece, en buena medida, a razones económicas. Los jóvenes perciben la actividad como poco rentable y con elevados niveles de incertidumbre.

A esto se suma un problema de escala. Según Umaña, cuando un productor tiene varios hijos, suele fragmentar la propiedad para distribuirla como herencia, por lo que cada descendiente recibe una menor extensión de terreno para cultivar.

El productor Nelsón Calderón, de Tierra Blanca de Cartago, también confirmó la reducción de la mano de obra costarricense. Él señaló que, ante la falta de trabajadores nacionales, recurre a mano de obra nicaragüense para sembrar remolacha y cebolla.

“La labor agrícola es por herencia, los jóvenes que la continúan es por enseñanza de sus padres”, comentó.