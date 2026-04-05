Ciencia

Vitamina C en el rostro: beneficios clave para una piel más luminosa y uniforme

La vitamina C mejora la piel del rostro al reducir manchas, aportar luminosidad y estimular el colágeno. Conozca sus beneficios y cómo usarla

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Por El Universal / México / GDA
La vitamina C aporta luminosidad, reduce arrugas y unifica el tono. Su uso constante y una buena dieta potencian sus efectos.
La vitamina C aporta luminosidad, reduce arrugas y unifica el tono. Su uso constante y una buena dieta potencian sus efectos. (Canva stock/Pop Andreea's Images / David Stanciu's Images)







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