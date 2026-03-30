Cómo eliminar manchas del rostro con arroz: el método casero que gana popularidad

El agua de arroz ayuda a disminuir manchas superficiales gracias a sus nutrientes. Su preparación es sencilla y su uso es limitado a pocos días.

El uso de agua de arroz se posiciona como una alternativa natural para tratar las manchas en la piel. Este remedio casero ofrece beneficios asociados a la nutrición cutánea y a la mejora del aspecto del rostro.

Las manchas faciales aparecen con frecuencia por el acné o la exposición al sol. La prevención incluye el uso constante de protector solar y evitar la irritación de la piel. De lo contrario, estas marcas pueden fijarse y permanecer por largo tiempo.

Ante este escenario, el agua de arroz surge como una opción accesible para quienes buscan mejorar la apariencia de su piel.

¿Por qué el agua de arroz ayuda a reducir manchas?

El agua de arroz contiene antioxidantes y vitaminas como B1, C y E. Estos componentes actúan sobre la piel superficial y contribuyen a disminuir la pigmentación.

De acuerdo con información publicada en la revista médica Tua Saúde, la nutricionista Karla Leal explicó que estos antioxidantes protegen la piel del daño solar y ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro.

Además, compuestos como el inositol, el ácido ferúlico y el gamma-oryzanol reducen el impacto de los radicales libres en las células. Esto favorece la elasticidad del cutis y mejora su firmeza.

Por su parte, la marca Nivea señaló en su blog que el agua de arroz estimula la circulación sanguínea en el rostro. Este efecto mejora el estado general de la piel y aporta un aspecto más uniforme.

Cómo preparar agua de arroz en casa

La preparación de este tratamiento es sencilla y requiere pocos ingredientes.

Materiales:

1 taza de arroz

2 tazas de agua

Un recipiente con rociador

Procedimiento:

Primero, lave el arroz y déjelo secar. Luego, colóquelo en un recipiente de vidrio.

Agregue las 2 tazas de agua caliente.

Cubra con una servilleta y deje reposar durante 30 minutos.

Cuide que el arroz no esté expuesto al fuego.

Después, cuele el líquido y viértalo en un atomizador. El producto se puede refrigerar para generar una sensación fresca en la piel.

Cómo aplicar el agua de arroz en el rostro

Antes de usarla, la piel debe estar limpia.

Rocíe el líquido sobre el rostro y deje que se absorba por completo. No enjuague.

Luego, aplique hidratante y protector solar.

Este proceso se puede repetir hasta tres veces por semana.

Recomendaciones importantes

El agua de arroz debe utilizarse en un plazo máximo de siete días. Después de ese periodo, puede perder propiedades o fermentarse.

Este tratamiento funciona sobre manchas superficiales. No actúa sobre marcas profundas en la piel.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.