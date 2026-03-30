Ciencia

Cómo eliminar manchas del rostro con arroz: el método casero que gana popularidad

El agua de arroz gana popularidad como remedio natural para manchas faciales. Conozca sus beneficios, cómo prepararla y aplicarla correctamente

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Por El Universal / México / GDA
El agua de arroz ayuda a disminuir manchas superficiales gracias a sus nutrientes. Su preparación es sencilla y su uso es limitado a pocos días.
El agua de arroz ayuda a disminuir manchas superficiales gracias a sus nutrientes. Su preparación es sencilla y su uso es limitado a pocos días. (Canva stock/Karola G de Pexels / pixelshot)







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