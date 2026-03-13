Ciencia

Agua de arroz para el cabello: beneficios, cómo prepararla y la forma correcta de aplicarla

Muchas personas utilizan agua de arroz como tratamiento natural para el cabello. Conozca qué beneficios puede aportar, cómo prepararla en casa y qué cuidados debe tener al aplicarla

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Por El Universal / México / GDA
El agua de arroz aporta nutrientes al cabello. Expertos explican sus beneficios, el método de preparación y la forma correcta de aplicarla.
El agua de arroz aporta nutrientes al cabello. Expertos explican sus beneficios, el método de preparación y la forma correcta de aplicarla. (Canva stock /Pixelshot / Fernanda Neitzel de Pexels)







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