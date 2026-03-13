Agua de arroz para el cabello: beneficios, cómo prepararla y la forma correcta de aplicarla

El agua de arroz aporta nutrientes al cabello. Expertos explican sus beneficios, el método de preparación y la forma correcta de aplicarla.

El agua de arroz se posiciona como uno de los remedios caseros más populares para el cuidado del cabello. Este líquido se obtiene al hervir o remojar arroz en agua. Durante ese proceso se libera almidón y nutrientes que se pueden aplicar en el pelo como mascarilla o enjuague.

Este método forma parte de tradiciones de belleza en China y Japón. Durante años, mujeres de esos países utilizan el agua de arroz para cuidar su melena. El interés por esta práctica crece debido a sus posibles beneficios para la salud capilar.

El líquido contiene aminoácidos, antioxidantes, minerales y vitaminas. Entre ellos destacan calcio, magnesio, zinc, vitamina E y vitaminas del grupo B. Esa combinación aporta nutrientes que pueden ayudar al cabello.

Beneficios del agua de arroz para el cabello

El uso del agua de arroz en el cabello se relaciona con varias ventajas para la fibra capilar.

Uno de los efectos más mencionados es que suaviza el cabello. La tricóloga Penny James explicó a Vogue España que esta preparación alisa la cutícula y suaviza la fibra capilar.

También puede mejorar el brillo del pelo. Al actuar sobre la superficie capilar, ayuda a que la melena refleje más luz.

Otro beneficio es el aumento de la resistencia del cabello. Al sellar las cutículas capilares, el pelo resiste mejor el quiebre y los daños causados por el calor, según información difundida por Garnier.

El agua de arroz también puede mejorar la elasticidad. Ese efecto contribuye a prevenir la rotura y la aparición de puntas abiertas.

Además, se asocia con el fortalecimiento del cabello y la reducción de la caída. Algunos especialistas señalan que puede favorecer el crecimiento capilar, aunque aún se requieren más estudios científicos para confirmarlo.

Cómo preparar agua de arroz para el cabello

El portal especializado All Things Hair describe un método sencillo para preparar agua de arroz casera.

Primero se lava bien una taza de arroz. Después se escurre con un colador.

Luego se coloca el arroz en un recipiente limpio y se agregan dos tazas de agua fría.

La mezcla debe reposar durante 30 minutos.

Después se cuela el líquido y se guarda el agua en un recipiente.

El agua de arroz puede mantenerse hasta un día a temperatura ambiente.

Algunas recomendaciones señalan que la fermentación aumenta los antioxidantes. La dermatóloga Michelle Henry explicó en Vogue España que dejar el líquido a temperatura ambiente durante uno o dos días incrementa esos compuestos antes de guardarlo en el refrigerador.

Cómo aplicar el agua de arroz en el cabello

El sitio Medical News Today indica que el agua de arroz puede usarse como enjuague capilar.

Primero se debe lavar el cabello con champú y enjuagar con agua limpia.

Luego se aplica el agua de arroz sobre el pelo.

Después se masajea el cuero cabelludo y la fibra capilar.

El líquido se deja actuar durante 20 minutos.

Por último se enjuaga el cabello con agua tibia.

Penny James también recomienda aplicar acondicionador al final. El motivo es que el agua de arroz contiene almidón, una sustancia que puede resecar el cabello.

¿Es seguro usar agua de arroz en el cabello?

El agua de arroz se considera un remedio casero seguro. Sin embargo, es importante controlar la frecuencia y el tiempo de aplicación.

Especialistas aconsejan no dejar el líquido por demasiado tiempo en el cabello. El exceso de almidón puede resecar el pelo o irritar el cuero cabelludo.

La tricóloga Penny James sugiere no usar este tratamiento más de una vez por semana. Según explicó, una aplicación excesiva puede irritar el cuero cabelludo y provocar dermatitis de contacto debido a la saturación del microbioma con almidón y proteínas.

El agua de arroz puede aportar fortalecimiento y brillo al cabello. Sin embargo, se recomienda enjuagarlo correctamente y limitar su uso para evitar efectos adversos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.