Frizz en el cabello: trucos sencillos para mantenerlo suave y con brillo natural

El frizz aparece cuando el cabello está dañado o deshidratado. Estos cuidados ayudan a mantenerlo suave, manejable y con brillo.

El frizz en el cabello es uno de los problemas más comunes en el cuidado capilar. Este efecto esponjado puede provocar que el pelo luzca desordenado y difícil de manejar.

Aunque muchas personas recurren a herramientas de calor o productos costosos, existen alternativas más simples que ayudan a combatir el encrespamiento sin dañar la fibra capilar.

A continuación encontrará recomendaciones y hábitos que ayudan a mantener el cabello con una apariencia suave, hidratada y con brillo natural.

¿Por qué aparece el frizz en el cabello?

El frizz aparece cuando la humedad del ambiente penetra en la fibra capilar. Ese proceso provoca que la cutícula, que es la capa externa del cabello, se levante y pierda su estructura natural.

De acuerdo con información divulgada por el blog de L’Oréal Paris, el frizz surge cuando el cabello está deshidratado o dañado. En esas condiciones, la humedad actúa como un imán sobre las fibras capilares abiertas.

El uso frecuente de secadoras, planchas o productos con químicos también influye. Estos factores aumentan la porosidad del cabello. Esa condición permite que la humedad lo expanda con facilidad. El resultado es una melena con volumen irregular y puntas abiertas.

Para reducir ese efecto, especialistas recomiendan mantener rutinas de hidratación profunda, disminuir el uso de calor y escoger productos que ayuden a sellar las cutículas.

Expertos de Wella Professional también señalan que es importante salir de casa con el cabello completamente seco. Además, la aplicación de un sérum antifrizz puede mejorar la apariencia del peinado.

Cuidados que ayudan a reducir el frizz

Algunos hábitos pueden mejorar la salud y textura del cabello. La clave consiste en mantener la hidratación y usar productos adecuados para cada tipo de pelo.

Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran:

Evitar tocar el cabello constantemente: el contacto con manos húmedas o con grasa natural puede aumentar el frizz .

el contacto con manos húmedas o con grasa natural puede aumentar el . Utilizar aceites naturales: el aceite de argán o de almendras ayuda a sellar la humedad y aporta brillo sin dejar sensación grasosa.

el aceite de argán o de almendras ayuda a sellar la humedad y aporta brillo sin dejar sensación grasosa. Reducir el uso de herramientas de calor: planchas y secadores resecan la fibra capilar y favorecen el encrespamiento.

planchas y secadores resecan la fibra capilar y favorecen el encrespamiento. Proteger el cabello durante el sueño: las fundas de satín o seda reducen la fricción y disminuyen el riesgo de quiebre cuando el cabello está húmedo.

las fundas de satín o seda reducen la fricción y disminuyen el riesgo de quiebre cuando el cabello está húmedo. Utilizar peinados protectores: trenzas o coletas ayudan a controlar el frizz.

Los especialistas también aconsejan aplicar mascarillas capilares nutritivas al menos una vez por semana. La hidratación interna resulta fundamental para mantener el cabello manejable.

Asimismo, los acondicionadores sin enjuague y productos con siliconas ligeras crean una barrera protectora frente a la humedad.

Hábitos diarios que fortalecen el cabello

El cuidado del cabello también depende de hábitos diarios relacionados con la salud general.

Un artículo de L’Oréal Paris señala que una alimentación rica en ácidos grasos, vitaminas y minerales fortalece el cabello desde la raíz. Alimentos como aguacate, semillas, pescados y nueces aportan nutrientes que favorecen la elasticidad capilar.

La hidratación adecuada también influye en la apariencia del cabello. Beber suficiente agua permite que la fibra capilar conserve su flexibilidad y brillo natural.

Dormir bien y reducir el estrés contribuyen al equilibrio del organismo. Estos factores ayudan a mantener un cabello más fuerte y saludable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.