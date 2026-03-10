Ciencia

Frizz en el cabello: trucos sencillos para mantenerlo suave y con brillo natural

¿Su cabello se esponja y pierde forma con facilidad? Descubra qué provoca el frizz y los cuidados sencillos que ayudan a mantener el pelo suave, brillante y más manejable

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El frizz aparece cuando el cabello está dañado o deshidratado. Estos cuidados ayudan a mantenerlo suave, manejable y con brillo.
El frizz aparece cuando el cabello está dañado o deshidratado. Estos cuidados ayudan a mantenerlo suave, manejable y con brillo. (Canva stock /Hairlust Official de Pexels / Peopleimages.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCfrizzcabello
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.