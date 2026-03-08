Salud

La forma correcta de lavar el cabello para que brille más y se mantenga limpio por más tiempo, según especialistas

Peluqueros y estilistas explican por qué el agua tibia y el enjuague frío pueden mejorar el brillo del cabello y prolongar la sensación de limpieza

Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos en cuidado capilar recomiendan lavar el cabello con agua tibia y terminar con agua fría para sellar la cutícula y mejorar el brillo.
Expertos en cuidado capilar recomiendan lavar el cabello con agua tibia y terminar con agua fría para sellar la cutícula y mejorar el brillo. (Canva Stock/Torwai y Microgen de Getty Images)







