Ciencia

Cinco tintes que no dañan el cabello y sí cubren las canas: opciones que cuidan la fibra capilar

Existen tintes que cubren las canas sin resecar ni debilitar el cabello. Estas alternativas combinan color, hidratación y fórmulas más suaves

Por El Universal / México / GDA
Opciones de tintes que cubren canas sin resecar el cabello y que incorporan ingredientes más suaves y nutritivos.
Opciones de tintes que cubren canas sin resecar el cabello y que incorporan ingredientes más suaves y nutritivos.







