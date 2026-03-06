Venus y Saturno se verán muy cerca este fin de semana: así podrá observar la conjunción planetaria desde Costa Rica

Venus y Saturno protagonizarán una conjunción planetaria visible el 7 y 8 de marzo después del atardecer.

Las noches del 7 y 8 de marzo ofrecerán un espectáculo astronómico visible desde Costa Rica. Los planetas Venus y Saturno aparecerán muy cerca uno del otro en el cielo del atardecer, en un fenómeno conocido como conjunción planetaria.

De acuerdo con la Fundación Cientec, el momento más destacado ocurrirá el sábado 8 de marzo, cuando ambos cuerpos celestes se separen apenas un grado en el cielo, una distancia equivalente al ancho de un dedo índice con el brazo extendido.

Para tener una referencia visual, entre los dos planetas cabría aproximadamente el espacio de dos lunas llenas.

El fenómeno podrá observarse muy bajo en el horizonte oeste, poco después de la puesta del Sol.

Venus servirá como guía

Según explicó Cientec, Venus será el planeta más fácil de identificar debido a su brillo. Este planeta tendrá una magnitud aproximada de –3,9, lo que lo convierte en uno de los objetos más luminosos del cielo nocturno.

Saturno será menos brillante, con una magnitud cercana a 0,9, pero aun así podrá verse a simple vista si el cielo está despejado.

Ambos planetas estarán ubicados en la constelación de Piscis.

La recomendación de los especialistas es observar primero a Venus y utilizarlo como referencia para encontrar a Saturno, que aparecerá muy cerca de él.

Cuándo y cómo observar el fenómeno

El acercamiento entre los dos planetas podrá notarse desde el 7 de marzo y continuará durante la noche siguiente.

De acuerdo con información publicada por Space.com, el mejor momento para observar el evento será unos 45 minutos después del atardecer, mirando hacia el horizonte oeste.

En ese punto del cielo, Venus aparecerá como el objeto más brillante, mientras Saturno se verá como un punto más tenue cercano.

Los expertos también recomiendan utilizar binoculares, pero únicamente después de que el Sol se haya ocultado, para evitar daños en la vista.

Una ilusión óptica desde la Tierra

Aunque en el cielo parecen casi tocarse, en realidad Venus y Saturno están separados por enormes distancias en el espacio.

La NASA explica que este tipo de fenómeno ocurre cuando dos objetos del cielo parecen cercanos desde la perspectiva de la Tierra, aunque en realidad se encuentren muy lejos entre sí.

Este efecto se conoce como conjunción planetaria.

Según la plataforma astronómica Star Walk, desde el punto de vista técnico una conjunción ocurre cuando los cuerpos celestes comparten la misma ascensión recta o la misma longitud eclíptica, coordenadas que se utilizan para ubicar objetos en la esfera celeste.

Un espectáculo para observar sin telescopio

Debido al brillo de Venus y a la cercanía aparente entre ambos planetas, esta conjunción será fácil de observar incluso sin telescopio.

Por esa razón, especialistas consideran que el evento es ideal para personas que desean iniciarse en la observación del cielo.

Si las condiciones del clima lo permiten, bastará con mirar hacia el horizonte occidental después del atardecer para ver cómo los dos planetas comparten el mismo sector del cielo durante unos minutos.