Venus y Saturno se verán muy cerca este fin de semana: así podrá observar la conjunción planetaria desde Costa Rica

El fenómeno astronómico podrá observarse bajo en el horizonte oeste poco después de la puesta del Sol

Por Jailine González Gómez
Venus y Saturno protagonizarán una conjunción planetaria visible el 7 y 8 de marzo después del atardecer.
Venus y Saturno protagonizarán una conjunción planetaria visible el 7 y 8 de marzo después del atardecer. (NASA/JPL-Caltech)







