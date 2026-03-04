Después de la ‘Luna de Sangre’: estos son los próximos eclipses de 2026 y dónde podrán verse

El año 2026 aún tendrá dos eclipses importantes tras la "Luna de Sangre" de marzo.

El eclipse lunar total del 3 de marzo, conocido como “Luna de Sangre”, ya ocurrió y marcó el inicio de la temporada de eclipses de 2026. Sin embargo, el calendario astronómico todavía incluye dos fenómenos más que se observarán en distintas regiones del planeta durante los próximos meses.

12 de agosto: eclipse solar total visible en Europa

El evento más destacado del resto del año será el eclipse solar total del 12 de agosto.

De acuerdo con Time and Date, el fenómeno comenzará como eclipse parcial cerca de Alaska alrededor de las 7:30 a. m. Posteriormente, la sombra de la Luna avanzará sobre regiones del Ártico, Rusia y el Polo Norte, donde la ocultación solar alcanzará hasta 98,6%.

La franja de totalidad también cruzará Groenlandia, Islandia, Portugal y España. En este último país será especialmente relevante porque no se observa un eclipse total de Sol desde 1959.

Ciudades como Reykjavik (Islandia), Santander, Bilbao, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca estarán dentro del área donde podrá verse la totalidad del eclipse.

El fenómeno también será visible de forma parcial en amplias zonas de Europa, partes del norte de África, el Atlántico, el Pacífico y sectores de Norteamérica.

Este eclipse no será visible desde Costa Rica.

El evento más destacado del resto del año será el eclipse solar total del 12 de agosto que se podrá observar en Groenlandia, Islandia, Portugal y España. (RON JENKINS/Getty Images via AFP)

28 de agosto: eclipse parcial de Luna visible en América

El último fenómeno del año será el eclipse parcial de Luna entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto.

Durante este evento la Tierra bloqueará solo una parte de la luz solar que ilumina la superficie lunar. Como resultado, el satélite aparecerá parcialmente oscurecido.

De acuerdo con Time and Date, este eclipse será muy profundo, con una cobertura cercana al 96,2% del disco lunar.

A diferencia del eclipse solar de agosto, este fenómeno sí podrá observarse desde Costa Rica y gran parte del continente americano.

Las regiones donde se podrá ver incluyen:

América del Norte y del Sur

Europa

África

partes de Asia occidental

sectores del océano Pacífico y Atlántico

Entre las ciudades donde será visible figuran Ciudad de México, Lima, Caracas, Santiago, Buenos Aires, Nueva York, Londres, Madrid y París.

Los cálculos indican que más de 3.600 millones de personas podrán observar al menos una parte del eclipse.

Frecuencia de los eclipses

Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera que uno de estos cuerpos bloquea parcial o totalmente la luz solar.

Cada año se registran entre cuatro y siete eclipses, incluyendo solares y lunares. Los eclipses solares totales ocurren aproximadamente cada año y medio en algún punto del planeta, mientras que los parciales son más frecuentes.