‘Luna de Sangre’ 2026: con estos consejos puede fotografiar el eclipse lunar del 3 de marzo

Guía con recomendaciones técnicas para fotografiar la "Luna de Sangre" durante el eclipse total.

La madrugada del 3 de marzo de 2026, Costa Rica podrá observar la llamada “Luna de Sangre” durante el primer eclipse lunar del año. La fase total durará 58 minutos, según datos de la NASA y Time and Date. Ese margen de tiempo permitirá intentar fotografías con calma, siempre que exista planificación previa.

Capturar el tono rojo del satélite no requiere equipo profesional. Sin embargo, sí exige preparación, estabilidad y ajustes correctos de cámara.

Planifique antes de salir

La NASA recomienda explorar el sitio de observación durante el día. Consulte horarios exactos en plataformas como Time and Date. También puede usar aplicaciones para conocer la altura y posición de la Luna en el cielo.

Según la Fundación Cientec, este será el cronograma para Costa Rica:

02:44 a. m. Inicia el eclipse penumbral. No es visible a simple vista.

Inicia el eclipse penumbral. No es visible a simple vista. 03:50 a. m. Inicia el eclipse parcial.

Inicia el eclipse parcial. 05:04 a. m. Inicia el eclipse total.

Inicia el eclipse total. 05:33 a. m. Centro del eclipse.

Centro del eclipse. 05:52 a. m. La Luna se pone.

La Luna se pone. 06:02 a. m. Termina el eclipse total. No visible en Costa Rica.

Termina el eclipse total. No visible en Costa Rica. 07:17 a. m. Termina el eclipse parcial. No visible en Costa Rica.

Termina el eclipse parcial. No visible en Costa Rica. 08:23 a. m. Termina el eclipse penumbral. No visible en Costa Rica.

Revise el pronóstico del tiempo con anticipación. La nubosidad es el principal obstáculo en fotografía de eclipses.

Use trípode y evite vibraciones

Fuentes especializadas, como el portal Space.com, coinciden en un punto clave: la estabilidad es fundamental.

Un trípode firme evita imágenes borrosas. Si la cámara lo permite, active el temporizador o utilice disparador remoto. También puede usar control desde el teléfono si el equipo tiene conexión inalámbrica.

En teleobjetivos, sujete el lente desde el collar de trípode para equilibrar el peso.

Cómo fotografiar la Luna con celular

No es indispensable una cámara profesional. Según la Guía de fotografía lunar de la NASA, un teléfono puede capturar el evento si se siguen ciertos pasos:

Apoye el celular en una superficie estable.

Desactive el flash.

Toque la Luna en la pantalla para enfocar.

Baje la exposición manualmente para evitar que se vea blanca y sin detalle.

Use temporizador para evitar movimiento.

Se recomienda no abusar del zoom digital. En su lugar, incorpore árboles, edificios o montañas para dar contexto a la imagen.

Durante la totalidad, la Luna tendrá menor brillo. Puede probar fotografías cuando esté baja en el horizonte o durante el crepúsculo para equilibrar luz y paisaje.

Ajustes recomendados en cámaras digitales

Para cámaras réflex o sin espejo, los especialistas aconsejan trabajar en modo manual y disparar en formato RAW.

La NASA recuerda que la luz lunar es reflejo del Sol. Por eso, conviene configurar el balance de blancos en modo luz de día.

Parámetros sugeridos por expertos en eclipses:

ISO entre 100 y 200 al inicio.

al inicio. Apertura cercana a f/8 .

. Velocidad rápida como 1/250 cuando la Luna está brillante.

Durante la totalidad, cuando el satélite se oscurece:

ISO entre 800 y 1.600 .

. Apertura amplia como f/2,8 a f/5,6 .

. Exposiciones entre 1 y 2 segundos.

Se aconseja realizar varias tomas con diferentes exposiciones. Esta técnica aumenta la probabilidad de obtener una imagen nítida.

Existe una regla conocida como Looney 11. Consiste en ajustar la apertura en f/11 y usar una velocidad equivalente al ISO seleccionado. Por ejemplo, ISO 100 con 1/100.

Enfoque manual para mayor nitidez

Los portales especializados recomiendan utilizar enfoque manual en teleobjetivos. Amplíe la imagen en pantalla y ajuste hasta que el borde lunar se vea definido.

Si la cámara tiene función de ampliación digital en pantalla, úsela para perfeccionar el punto de enfoque.

Teleobjetivo o gran angular

Si busca un primer plano de la Luna roja, utilice un lente de 200 mm a 600 mm.

Si prefiere una imagen de paisaje con el eclipse sobre montañas o edificios, use un lente gran angular de 14 a 20 mm y aplique la regla de los tercios para equilibrar cielo y tierra.

Algunos fotógrafos emplean telescopio con adaptadores específicos. Ese método permite capturar cráteres y relieves con mayor detalle.

Baterías y memoria

Un eclipse dura varias horas. Lleve baterías cargadas y tarjetas de memoria adicionales.

El uso prolongado de modo en vivo puede calentar el sensor. Descanse el equipo entre sesiones.

Experimente y practique

La NASA y guías especializadas coinciden en que la práctica es determinante. Tome varias fotografías antes del 3 de marzo. Pruebe distintos ajustes cuando la Luna esté en fase creciente o llena.

Durante el eclipse total habrá tiempo suficiente para ajustar parámetros. No se limite a una sola configuración.

Además de fotografiar, dedique momentos a observar el fenómeno a simple vista.