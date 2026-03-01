Ciencia

Llega el primer eclipse lunar de 2026: cuándo y a qué hora se podrá ver la ‘Luna de Sangre’ desde Costa Rica

La fase total del eclipse será visible antes del amanecer y teñirá la Luna de rojo durante casi una hora

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El eclipse de Luna llena se observa desde el telescopio del Observatorio Foster en Santiago, Chile.
Costa Rica verá la totalidad del eclipse lunar del 3 de marzo antes de que la Luna se oculte en el oeste. (JAVIER TORRES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGeclipseeclipseseclipse lunarLuna de Sangre
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.