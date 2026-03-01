Llega el primer eclipse lunar de 2026: cuándo y a qué hora se podrá ver la ‘Luna de Sangre’ desde Costa Rica

Costa Rica verá la totalidad del eclipse lunar del 3 de marzo antes de que la Luna se oculte en el oeste.

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026 ocurrirá el primer eclipse lunar del año. El fenómeno permitirá observar la llamada “Luna de Sangre” desde Costa Rica antes del amanecer.

En el país no se apreciarán todas las fases completas. Sin embargo, sí será visible el momento de totalidad, cuando la Luna adquiera tonos rojizos antes de ocultarse en el horizonte oeste.

Horarios del eclipse en Costa Rica

De acuerdo con datos de Time and Date y la Fundación Cientec, este será el cronograma para Costa Rica en horario UT-6:

02:44 a. m. Inicia el eclipse penumbral. No es visible a simple vista.

Inicia el eclipse penumbral. No es visible a simple vista. 03:50 a. m. Inicia el eclipse parcial.

Inicia el eclipse parcial. 05:04 a. m. Inicia el eclipse total.

Inicia el eclipse total. 05:33 a. m. Centro del eclipse.

Centro del eclipse. 05:52 a. m. La Luna se pone.

La Luna se pone. 06:02 a. m. Termina el eclipse total. No visible en Costa Rica.

Termina el eclipse total. No visible en Costa Rica. 07:17 a. m. Termina el eclipse parcial. No visible en Costa Rica.

Termina el eclipse parcial. No visible en Costa Rica. 08:23 a. m. Termina el eclipse penumbral. No visible en Costa Rica.

La fase de totalidad tendrá una duración global de 58 minutos con 58,1 segundos.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

La NASA explicó que un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna durante la fase llena. Esa alineación proyecta la sombra terrestre sobre el satélite.

La sombra tiene dos zonas. La penumbra bloquea parte de la luz solar. La umbra impide el paso directo de la luz. Cuando la Luna se encuentra dentro de la umbra adquiere colores que van desde gris oscuro hasta rojo cobrizo.

El tono rojizo se produce porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite el paso de las longitudes de onda rojas. El efecto es similar al que se observa en los atardeceres.

Dónde será visible el eclipse

Según la NASA, la totalidad se observará en la noche del 3 de marzo en el este de Asia y Australia. Será visible durante toda la noche en el Pacífico. En la madrugada se apreciará en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

En África y Europa no será visible. En parte de Asia central y gran parte de Sudamérica se observará de forma parcial.

Más de 3.000 millones de personas podrán observar el fenómeno si el clima lo permite.

Coincidirá con la constelación de Leo

La Fundación Cientec informó que este eclipse pertenece a la familia Saros 133 y ocurrirá 6,5 días antes del perigeo lunar. Esa cercanía hará que la Luna se vea más grande de lo habitual.

Durante la totalidad el satélite se ubicará en la constelación de Leo.

El eclipse del 3 de marzo sucede dos semanas después del Eclipse Solar Anular del 17 de febrero. Forma parte de la misma temporada de eclipses. El segundo eclipse lunar de 2026 ocurrirá el 28 de agosto y será parcial profundo.

Cómo observar la ‘Luna de Sangre’

La NASA indicó que todas las fases del eclipse son seguras de observar a simple vista. No se requiere equipo especial.

Se recomienda buscar un sitio oscuro y despejado. Los binoculares permiten apreciar mejor los detalles de la superficie lunar.

El portal Time and Date señaló que para fotografías se aconseja utilizar trípode y ajustes manuales. Durante la totalidad la Luna pierde brillo. Conviene aumentar el ISO y ajustar la apertura conforme cambia la iluminación.