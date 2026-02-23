Luna de sangre 2026: cómo y cuándo ver el eclipse que pintará la Luna de rojo durante casi una hora

Costa Rica verá la fase total del eclipse lunar del 3 de marzo de 2026 antes de que la Luna se oculte en el oeste.

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026, la Luna se teñirá de rojo durante un eclipse total lunar visible en Costa Rica antes del amanecer. Según la NASA, será el primer eclipse total observable en América desde marzo de 2025 y formará parte de la actual temporada de eclipses.

En el país no se apreciará el fenómeno completo. Sin embargo, sí se podrá observar la fase de totalidad, cuando la Luna adopte tonalidades rojizas antes de ocultarse en el horizonte oeste.

¿A qué hora se verá el eclipse en Costa Rica?

Según datos de Time and Date y la Fundación Cientec, el cronograma para Costa Rica, en horario UT-6, será el siguiente:

02:44 a. m. Inicia el eclipse penumbral. Esta fase no es visible a simple vista.

Inicia el eclipse penumbral. Esta fase no es visible a simple vista. 03:50 a. m. Inicia el eclipse parcial.

Inicia el eclipse parcial. 05:04 a. m. Inicia el eclipse total.

Inicia el eclipse total. 05:33 a. m. Centro del eclipse.

Centro del eclipse. 05:52 a. m. La Luna se pone en el horizonte.

La Luna se pone en el horizonte. 06:02 a. m. Termina el eclipse total. No visible en Costa Rica.

Termina el eclipse total. No visible en Costa Rica. 07:17 a. m. Termina el eclipse parcial. No visible en Costa Rica.

Termina el eclipse parcial. No visible en Costa Rica. 08:23 a. m. Termina el eclipse penumbral. No visible en Costa Rica.

La fase de totalidad durará 58 minutos con 58,1 segundos a nivel global. En Costa Rica solo se observará hasta antes de la puesta de la Luna.

¿Por qué la Luna se pone roja?

La NASA explica que un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna durante la fase llena. La alineación provoca que la sombra terrestre cubra el disco lunar.

La sombra tiene dos partes. La penumbra bloquea parcialmente la luz solar. La umbra impide el paso directo de la luz. Cuando la Luna se encuentra dentro de la umbra adquiere tonos que varían entre gris, cobre, rojo ladrillo y anaranjado.

El color rojizo se produce porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite el paso de las longitudes de onda rojas. El fenómeno es similar al que se observa durante los atardeceres.

¿Dónde será visible?

Según la NASA, la totalidad se verá en la noche del 3 de marzo en el este de Asia y Australia. Será visible durante toda la noche en el Pacífico. En la madrugada se apreciará en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

En África y Europa no será visible. En parte de Asia central y gran parte de Sudamérica se observará de forma parcial.

Más de 3.000 millones de personas podrán observar el fenómeno si las condiciones del tiempo lo permiten.

La Luna se verá más grande

La Fundación Cientec informó que el eclipse del 3 de marzo pertenece a la familia Saros 133 y ocurrirá 6,5 días antes del perigeo lunar. Esa cercanía hará que la Luna se vea más grande de lo habitual.

Durante la totalidad el satélite se ubicará en la constelación de Leo.

Este eclipse sucede dos semanas después del Eclipse Solar Anular del 17 de febrero y forma parte de la misma estación de eclipses. El segundo eclipse lunar del año será el 28 de agosto y será parcial profundo.

¿Cómo observar el eclipse?

La NASA indicó que todas las fases de un eclipse lunar son seguras de observar a simple vista. No se requiere equipo especial.

Se recomienda buscar un sitio oscuro y despejado. Los binoculares o telescopios permiten apreciar detalles de cráteres y mares lunares.

¿Se puede fotografiar?

El sitio especializado Time and Date señala que es posible intentar fotografías con teléfono celular, aunque los mejores resultados se logran con cámaras de lente intercambiable.

Se aconseja utilizar trípode, temporizador y ajustes manuales. Durante la totalidad la Luna pierde brillo, por lo que conviene aumentar el ISO y ajustar la apertura conforme cambia la iluminación.