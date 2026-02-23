Ciencia

Luna de sangre 2026: cómo y cuándo ver el eclipse que pintará la Luna de rojo durante casi una hora

El fenómeno astronómico teñirá la Luna de rojo antes del amanecer y coincidirá con su cercanía al perigeo en la constelación de Leo

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La Luna llena, también conocida como la "Luna de Sangre", se observa en Ciudad de México el 14 de marzo de 2025 durante un eclipse lunar.
Costa Rica verá la fase total del eclipse lunar del 3 de marzo de 2026 antes de que la Luna se oculte en el oeste. (YURI CORTEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGeclipseeclipses
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.