Tras la Luna de Nieve: la fecha del eclipse total que teñirá el cielo de rojo antes del amanecer

La Luna de Nieve se observará el 1.° de febrero. El 3 de marzo, un eclipse total teñirá la Luna de rojo antes de ocultarse en Costa Rica.

Febrero inicia con la Luna de Nieve, la segunda luna llena del año. En Costa Rica, este evento se registrará el domingo 1.° de febrero, cuando la Luna alcance su fase llena a las 16:09, de acuerdo con datos del sitio especializado Time and Date.

Aunque el momento exacto ocurre durante la tarde, la observación será más favorable tras el anochecer. El nombre Luna de Nieve proviene de pueblos indígenas de América del Norte, que asociaban la luna llena de febrero con las nevadas más intensas del invierno boreal. En términos astronómicos, no presenta cambios de tamaño ni color, pero conserva un valor cultural y calendárico.

Un mes después, el cielo ofrecerá un espectáculo poco común. En la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, la Luna volverá a captar la atención, esta vez al teñirse de rojo durante un eclipse total.

Según la Fundación Cientec, este será el primer eclipse lunar del año. Sin embargo, no podrá observarse completo desde Costa Rica, ya que la Luna se ocultará mientras el fenómeno aún está en desarrollo.

Desde el territorio costarricense, la observación se concentrará en las fases iniciales y en el momento máximo del eclipse. La Luna alcanzará la totalidad, cuando se sumerja por completo en la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra, y adquiera la conocida coloración rojiza.

Poco después del máximo, la Luna se ocultará bajo el horizonte oeste, lo que impedirá ver el final de la fase total y las etapas posteriores del eclipse.

El eclipse del 3 de marzo pertenece a la familia Saros 133 y ocurre 6,5 días antes del perigeo lunar. Esta cercanía hará que la Luna se observe ligeramente más grande de lo habitual.

Durante la totalidad, la Luna estará baja en el horizonte oeste, con la constelación de Leo como fondo. La tonalidad rojiza se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar y deja pasar principalmente los colores rojos, que se proyectan sobre la superficie lunar.

Cronología del eclipse en Costa Rica

Horarios locales para Costa Rica (UTC −6), según la Fundación Cientec:

Inicio del eclipse penumbral : 02:44

: 02:44 Inicio del eclipse parcial : 03:50

: 03:50 Inicio del eclipse total : 05:04

: 05:04 Centro del eclipse : 05:33

: 05:33 La Luna se oculta: 05:52

Las fases posteriores, incluido el final de la totalidad, no serán visibles desde el país.

¿Qué observar en los minutos clave?

Durante los casi 59 minutos de totalidad, la Luna puede presentar tonos que van del gris oscuro al rojo profundo o anaranjado. La Fundación Cientec sugiere valorar la coloración mediante la escala de Danjon, utilizada para clasificar visualmente la intensidad de los eclipses lunares.

El uso de binoculares o cámaras permite seguir con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre cráteres y mares lunares, especialmente en las fases previas al amanecer.

Recomendaciones para la observación