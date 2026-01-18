Ciencia

Luna de Nieve iluminará el cielo este febrero 2026: ¿Cuándo ver el fenómeno astronómico?

El fenómeno astronómico corresponde a la segunda luna llena del año y alcanzará su punto máximo en la tarde, según datos de ‘Time and Date’

Por Jailine González Gómez y El Universal / México / GDA
San José, de buen clima, con sol y luna
La segunda luna llena de 2026 ocurrirá el 1 de febrero. El evento astronómico, conocido como Luna de Nieve, tendrá su punto máximo a las 16:09. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

El Universal

