Luna de Nieve iluminará el cielo este febrero 2026: ¿Cuándo ver el fenómeno astronómico?

La segunda luna llena de 2026 ocurrirá el 1 de febrero. El evento astronómico, conocido como Luna de Nieve, tendrá su punto máximo a las 16:09.

La Luna de Nieve 2026 se observará en el cielo de Costa Rica el domingo 1.° de febrero, cuando la luna alcance su fase llena a las 16:09, de acuerdo con el sitio especializado Time and Date. Este evento astronómico marca la segunda luna llena del año y podrá apreciarse con mayor claridad durante la noche.

Cada mes, el satélite natural de la Tierra completa su ciclo lunar. Este proceso genera fases que atraen la atención de observadores y aficionados a la astronomía en todo el mundo. En febrero, la luna llena recibe un nombre especial que conserva un fuerte vínculo con la historia y el clima del hemisferio norte.

A lo largo de los siglos, distintas civilizaciones utilizaron el calendario lunar para organizar actividades agrícolas y sociales. Aunque en la actualidad existen mediciones exactas del tiempo, las fases de la luna mantienen su valor cultural y científico.

¿Por qué se llama Luna de Nieve?

El nombre Luna de Nieve proviene de pueblos indígenas de América del Norte. Ellos asociaban la luna llena de febrero con el periodo de nevadas más intensas del invierno. Aunque este fenómeno climático no ocurre en Costa Rica, la denominación se mantiene a nivel internacional.

Esta luna llena también recibió otros nombres históricos como Luna de Hielo, Luna del Hambre o Luna del Oso. Estas expresiones reflejan las duras condiciones invernales que afectaban la caza y el acceso a alimentos en regiones del norte del continente.

En términos astronómicos, la Luna de Nieve no presenta cambios en su color o tamaño. Su importancia radica en su posición dentro del calendario lunar y en su significado cultural.

¿Cuándo y cómo observarla en Costa Rica?

Aunque el punto máximo ocurre durante la tarde (a las 16:09 del 1 de febrero), la mejor observación se dará tras el anochecer.

Para apreciarla con mayor detalle, se recomienda buscar un sitio con cielo despejado, poca contaminación lumínica y una vista amplia del horizonte. No se requiere equipo especial para observarla.

Durante febrero, existe además un fenómeno poco frecuente conocido como Black Moon. Este ocurre cuando el mes no presenta ninguna luna llena. Este evento se registra aproximadamente cada 19 años y depende de las diferencias entre zonas horarias. No se manifiesta de forma simultánea en todo el mundo.

