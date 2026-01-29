Ciencia

Uso de melatonina no es inofensivo y puede implicar riesgos a largo plazo

El consumo de melatonina puede causar efectos secundarios e interactuar con medicamentos. Especialistas advierten que su uso no es inofensivo y requiere supervisión médica

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La melatonina ayuda a regular el sueño, pero su consumo implica riesgos, efectos secundarios e interacciones que requieren valoración médica.
La melatonina ayuda a regular el sueño, pero su consumo implica riesgos, efectos secundarios e interacciones que requieren valoración médica. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCmelatoninasaludsueño
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.