Una isla del Pacífico enfrenta un ‘apocalipsis’ de insectos jamás visto

En Fiyi, el 79% de las hormigas nativas ha comenzado a desaparecer

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos alertan sobre el declive de insectos en Fiyi tras analizar genomas de hormigas almacenadas en museos por décadas.
Científicos alertan sobre el declive de insectos en Fiyi tras analizar genomas de hormigas almacenadas en museos por décadas.







