Ciencia

El agujero de la capa de ozono se posó sobre un país de Latinoamérica: a qué ciudades afecta y por cuánto tiempo

Ushuaia y Río Gallegos enfrentan alta radiación ultravioleta por el fenómeno que coincide con el Día Internacional de la Capa de Ozono

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El agujero de ozono se encuentra sobre Tierra del Fuego y afecta a la ciudad de Ushuaia
El agujero de ozono se encuentra sobre Tierra del Fuego y afecta a la ciudad de Ushuaia. (SMN/SMN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCapa de OzonoArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.