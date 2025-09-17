El agujero de la capa de ozono se posó sobre un país de Latinoamérica: a qué ciudades afecta y por cuánto tiempo

El agujero de ozono se encuentra sobre Tierra del Fuego y afecta a la ciudad de Ushuaia.

El Servicio Meteorológico Nacional argentino (SMN) y el programa Copernicus de la Comisión Europea alertaron esta semana sobre el desplazamiento del agujero en la capa de ozono hacia el sur de Argentina.

El fenómeno comenzó por la mañana del martes y se extenderá hasta después de las 6 p. m. del miércoles.

Las zonas más afectadas se ubican en el extremo sur del país, incluyendo a Ushuaia, en Tierra del Fuego, y Río Gallegos, en Santa Cruz. Estas ciudades se encuentran bajo niveles de radiación ultravioleta (UV) significativamente más altos de lo habitual, lo que puede provocar efectos graves en la salud.

El SMN recomendó a la población evitar la exposición al sol, utilizar protector solar, usar anteojos oscuros, ropa que cubra brazos y piernas y permanecer en interiores durante las horas de mayor radiación. Las advertencias aplican incluso si el cielo está nublado.

La vocera del SMN, Cindy Fernández, indicó que este fenómeno ocurre anualmente entre agosto y noviembre, aunque normalmente permanece sobre la Antártida. En ocasiones, movimientos atmosféricos hacen que se desplace hacia la Patagonia.

Según la animación de Copernicus (en color azul), el fenómeno comenzó hoy a las 9h y se extenderá hasta mañana. Alcanzará Río Gallegos en la madrugada y finalizará cerca de las 18h

¿Qué es la capa de ozono?

La capa de ozono actúa como un escudo natural que protege la vida en la Tierra. Se ubica en la estratósfera, entre los 15 y 50 kilómetros de altura, y bloquea las radiaciones ultravioletas más peligrosas del sol.

Este gas está compuesto por moléculas de oxígeno con tres átomos y su espesor, si se comprimiera, sería similar al de la suela de un zapato.

Su deterioro aumenta la exposición a los rayos UVB, con efectos que van desde quemaduras en la piel, cáncer cutáneo, y daños oculares, hasta impactos en cultivos, ecosistemas marinos, bosques y la contaminación urbana.

Coincidencia con fecha clave

La presencia del agujero sobre Argentina coincidió con el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que conmemora la firma del Protocolo de Montreal en 1987. Este tratado permitió reducir el uso de sustancias que dañaban la atmósfera y evitó un colapso global del ozono.

En 2025 se cumplen 40 años de su entrada en vigor, y Argentina destaca en este campo por su aporte científico. El país realiza mediciones continuas de ozono desde 1965 en Buenos Aires, a través de un espectrofotómetro Dobson adquirido un año antes por el SMN. Esta fue la segunda estación de medición en Sudamérica, después de Perú.

Desde entonces, Argentina integra la red mundial de monitoreo de ozono y proporciona datos clave para su seguimiento y protección.

Agujero en la capa de ozono durante el invierno austral de 2014 (SMN/SMN)

¿Está en recuperación la capa de ozono?

Un boletín reciente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que el agujero de ozono en la Antártida mostró una reducción en 2024 en comparación con años anteriores.

El organismo proyecta que la capa podría volver a sus niveles de los años 80 hacia mediados del siglo, lo que ayudaría a disminuir los casos de cáncer de piel, cataratas y el deterioro de los ecosistemas por exceso de radiación.

