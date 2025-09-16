Ciencia

La hormiga cosechadora ibérica es el primer animal en ‘clonar’ a otra especie

Este insecto de Europa rompe las reglas conocidas de reproducción: una especie da a luz a otra diferente para sobrevivir

Por Jailine González Gómez
Una hormiga en España logró clonar otra especie como parte de su reproducción. Científicos buscan cómo elimina su propio ADN.
Una hormiga en España logró clonar otra especie como parte de su reproducción. Científicos buscan cómo elimina su propio ADN. (O Globo/Jonathan Romiguier, Yannick Juvé y Laurent Soldati)







