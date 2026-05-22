Ciencia

Una fotógrafa subió a 4.200 metros en los Alpes para capturar una imagen casi imposible: tres arcos sobre la Vía Láctea

La NASA destacó la fotografía de Angel Fux, tomada a -28 °C tras una expedición nocturna en los Alpes suizos

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Por Jailine González Gómez
Angel Fux pasó una noche a 4.200 metros para fotografiar un raro fenómeno astronómico que terminó sorprendiendo incluso a la NASA.
Angel Fux pasó una noche a 4.200 metros para fotografiar un raro fenómeno astronómico que terminó sorprendiendo incluso a la NASA. (Angel Fux/Blog)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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