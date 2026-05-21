Ciencia

NASA revela nuevas imágenes de Marte tras maniobra clave rumbo a un asteroide metálico

La sonda Psyche pasó a 4.609 kilómetros de Marte y captó miles de imágenes inéditas del planeta

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Por Jailine González Gómez
Imagen satelital de Marte
La misión Psyche de la NASA utilizó la gravedad de Marte para acelerar su viaje hacia un asteroide rico en metales. (NASA/NASA Visualization Technologies Applications and Development)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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