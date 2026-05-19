Ciencia

Detectan en Marte un fenómeno espacial que solo se había observado en planetas con campo magnético

El estudio observó cómo una tormenta solar comprimió el plasma en la ionosfera marciana

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Por Jailine González Gómez
Una tormenta solar permitió detectar en Marte el efecto Zwan-Wolf, un fenómeno relacionado con el desplazamiento de plasma.
Una tormenta solar permitió detectar en Marte el efecto Zwan-Wolf, un fenómeno relacionado con el desplazamiento de plasma. (LASP/CU Boulder)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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