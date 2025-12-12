Ciencia

NASA pierde contacto con importante sonda tras casi 20 años orbitando Marte

La pérdida de contacto con la sonda Maven limita el estudio del clima marciano y afecta la comunicación con exploradores en superficie

Por O Globo / Brasil / GDA
NASA investiga la falla de Maven, que dejó de enviar señales tras ocultarse detrás de Marte, tras casi 20 años en operación.
NASA investiga la falla de Maven, que dejó de enviar señales tras ocultarse detrás de Marte, tras casi 20 años en operación. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

