NASA pierde contacto con importante sonda tras casi 20 años orbitando Marte

La NASA enfrenta una interrupción crítica en las comunicaciones con la sonda Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), un orbitador que operaba desde 2014 en la órbita de Marte. El contacto se perdió el fin de semana anterior, cuando la nave pasó detrás del planeta y no volvió a emitir señales al retomar su línea de visión con la Tierra.

Según detalló la agencia espacial, todos los sistemas funcionaban con normalidad antes de la pérdida del contacto. La desaparición ocurrió luego de una maniobra rutinaria para orbitadores marcianos. Sin embargo, al salir de la región de ocultamiento, el equipo en la Tierra no logró recibir la señal de radio esperada.

El papel fundamental de Maven en Marte

La sonda Maven despegó en 2013 y entró en órbita marciana en 2014. Su misión principal consistía en estudiar la alta atmósfera del planeta y analizar cómo el viento solar la afectaba. Con estos datos, los científicos fortalecieron la hipótesis de que el Sol fue clave en la pérdida de la atmósfera marciana, lo cual transformó al planeta rojo de un entorno posiblemente húmedo a uno seco e inhóspito.

Además de su función científica, Maven se convirtió en pieza central para las operaciones de la NASA en Marte. Servía como retransmisora de datos para los vehículos exploradores Curiosity y Perseverance, facilitando el envío eficiente de información hacia la Tierra.

Investigaciones en curso

Según reportó la NASA a la agencia Associated Press, equipos de ingeniería ya investigan las posibles causas del fallo y buscan restablecer la comunicación con la sonda. No se ha informado sobre una fecha estimada para la reactivación del sistema.

A pesar de esta pérdida, la NASA todavía cuenta con dos sondas activas en la órbita marciana: la Mars Reconnaissance Orbiter, en operación desde 2005, y la Mars Odyssey, lanzada en 2001, que sigue siendo la misión marciana más longeva de la agencia espacial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.