Una ciudad secreta de peces fue hallada por accidente bajo el hielo del mar de Weddell

Miles de nidos de peces organizados como una ciudad sorprendieron a científicos en el mar de Weddell durante una misión en la Antártida

Por O Globo / Brasil / GDA
La búsqueda del Endurance llevó al hallazgo de una colonia de peces única bajo el hielo antártico, con miles de nidos y alto valor ecológico.
La búsqueda del Endurance llevó al hallazgo de una colonia de peces única bajo el hielo antártico, con miles de nidos y alto valor ecológico. (Russell B. Connelly et al./O Globo, GDA)







