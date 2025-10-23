Ciencia

Misterioso hallazgo submarino revela tres naufragios milenarios en el mismo puerto

Hallan tres naufragios de la Edad del Hierro con cargas intactas en el mismo puerto en Israel. Un descubrimiento arqueológico único en el Mediterráneo Oriental

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores hallaron tres barcos naufragados con cargas milenarias en el puerto de Dor, en Israel.
Investigadores hallaron tres barcos naufragados con cargas milenarias en el puerto de Dor, en Israel. (Amir Yurman, Universidad de Haifa/Amir Yurman, Universidad de Haifa)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

