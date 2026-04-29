Ciencia

Un ‘punto de rayos X’ podría explicar cómo nacen los agujeros negros gigantes del universo temprano

Un objeto detectado por el telescopio James Webb combina rasgos de galaxias misteriosas y de agujeros negros activos, y podría mostrar una fase intermedia nunca observada con claridad

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Por Jailine González Gómez
Astrónomos hallaron una posible fase intermedia en el crecimiento de agujeros negros supermasivos.
Astrónomos hallaron una posible fase intermedia en el crecimiento de agujeros negros supermasivos. (NASA/CXC/Max Plank Inst./R. Hviding et al.; Optical/IR; NASA/ESA/STScI/HST; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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