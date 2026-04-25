Ciencia

Dos agujeros negros supermasivos podrían dirigirse hacia una futura colisión cósmica

Astrónomos detectaron un segundo jet en el núcleo de Mrk 501, una señal que podría revelar un sistema binario de agujeros negros gigantes

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Por Jailine González Gómez
El hallazgo de un segundo jet en Mrk 501 refuerza la posibilidad de que dos agujeros negros supermasivos orbiten en su núcleo.
El hallazgo de un segundo jet en Mrk 501 refuerza la posibilidad de que dos agujeros negros supermasivos orbiten en su núcleo. (Emma Kun/HUN-REN Konkoly Observatory /Max Planck Institute for Radio Astronomy)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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