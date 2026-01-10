Ciencia

Un hallazgo en Brasil sitúa el origen de la caza de ballenas hace 5.000 años

Arpones de hueso hallados en Brasil revelan que comunidades indígenas cazaban ballenas hace casi 5.000 años, según un estudio publicado por ‘Nature Communications’

Por Silvia Ureña Corrales
Un estudio científico halló arpones de hueso en Brasil que indican la práctica más antigua conocida de caza activa de ballenas en el mundo.
Un estudio científico halló arpones de hueso en Brasil que indican la práctica más antigua conocida de caza activa de ballenas en el mundo. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

