Un hallazgo en Brasil sitúa el origen de la caza de ballenas hace 5.000 años

Un estudio científico halló arpones de hueso en Brasil que indican la práctica más antigua conocida de caza activa de ballenas en el mundo.

Un grupo de investigadores identificó arpones (instrumento alargado que se lanza hacia una presa) elaborados con huesos de ballena que datan del año 2.900 a. C. El hallazgo ocurrió en la bahía de Babitonga, en el sur de Brasil, y constituye la evidencia más antigua conocida de caza activa de ballenas en el mundo, según información de la revista Science.

La investigación, divulgada por Nature Communications, plantea que estas prácticas ocurrieron en aguas cálidas del Atlántico Sur. El descubrimiento desafía la idea de que la caza temprana de ballenas solo se desarrolló en regiones frías del hemisferio norte.

Los objetos se encontraron en sambaquis, montículos arqueológicos formados por restos de peces, conchas y desechos humanos. Estas estructuras alcanzan hasta 10 metros de altura y funcionaron como espacios habitacionales y funerarios.

Durante décadas, arqueólogos interpretaron la presencia de huesos de ballena en estos sitios como el resultado de animales varados. Sin embargo, la ausencia previa de arpones de gran tamaño sostenía esa hipótesis.

La situación cambió tras el análisis de colecciones recuperadas a mediados del siglo XX. En ese periodo, la construcción de carreteras provocó la destrucción de numerosos sambaquis. Un arqueólogo aficionado rescató miles de piezas antes de su desaparición y las donó a un museo local.

Años después, investigadores de universidades europeas y brasileñas revisaron ese material. En cajas almacenadas por décadas encontraron huesos largos, rectos y tallados en forma de punta, compatibles con arpones usados en la caza marina.

El equipo determinó que estas piezas formaban parte de sistemas de caza desde pequeñas embarcaciones. Los arpones se fijaban a pértigas y se ataban a vejigas infladas que impedían que las ballenas se sumergieran, lo que facilitaba su captura.

Para confirmar el origen de los materiales, se aplicaron técnicas moleculares no destructivas. Los análisis identificaron proteínas específicas que permitieron establecer que los arpones se fabricaron con huesos de ballena.

La mayoría de los restos correspondió a la ballena franca austral, una especie costera, de nado lento y que flota tras ser herida. Estas características la convirtieron en un objetivo viable para cazadores prehistóricos.

El estudio también detectó restos de ballenas jorobadas, delfines y otras especies marinas. Según los investigadores, esta diversidad indica un conocimiento avanzado del entorno costero.

La caza de ballenas representó una actividad de alto riesgo. Un solo golpe de cola podía destruir una embarcación. No obstante, el beneficio alimentario resultaba significativo y aportaba prestigio social a los cazadores.

La investigación concluye que los restos de ballena hallados en los sambaquis no procedieron de eventos fortuitos. Por el contrario, respondieron a una práctica organizada de caza marina hace casi 5.000 años.

Los autores del estudio sostuvieron que las comunidades indígenas contaron con embarcaciones y técnicas suficientes para internarse en el mar y capturar grandes cetáceos.