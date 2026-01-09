Ciencia

Flechas envenenadas se usaron hace 60.000 años y cambian la historia de la caza humana, según estudio

Un análisis de puntas de flecha halladas en Sudáfrica detectó venenos vegetales y amplió en más de 50.000 años el origen de esta práctica clave para la supervivencia

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron veneno vegetal en flechas de 60.000 años halladas en África y ampliaron de forma significativa la cronología de esta técnica humana.
Científicos detectaron veneno vegetal en flechas de 60.000 años halladas en África y ampliaron de forma significativa la cronología de esta técnica humana.







