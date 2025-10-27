Un fenómeno desconcertante: perros cerca de Chernóbil aparecen con el pelaje azul

Un equipo veterinario detectó perros azules en Chernóbil. Sospechan que ingirieron alguna sustancia química, pero no han sido capturados.

Un grupo de perros callejeros que vive en los alrededores de la ex central nuclear de Chernóbil comenzó a mostrar un cambio drástico en su pelaje, el cual adquirió un intenso color azul. La situación fue descubierta por miembros de la organización Dogs of Chernobyl, quienes visitaron el lugar en octubre de 2025.

Durante una jornada habitual para esterilizar, castrar y vacunar animales en la región, los encargados observaron tres perros con un tono azul brillante en el pelaje. La zona, que todavía se considera peligrosa por la presencia de contaminantes, alberga cerca de 700 canes en condición de calle.

Uno de los videos grabados por el equipo muestra a un perro completamente azul al lado de otros con pelaje en su color natural. Otro perro, de una raza distinta, también tenía esa tonalidad azul. Un tercer cachorro con la misma característica fue avistado en el área.

La organización indicó que los residentes notaron el cambio y se mostraron sorprendidos, ya que los animales no tenían esa apariencia la semana anterior. El portavoz señaló que el fenómeno podría estar relacionado con la exposición a alguna sustancia química, aunque todavía no han logrado capturarlos para realizar análisis médicos.

Pese al cambio de color, los tres perros parecen estar activos y saludables, según el equipo que trabaja en el sitio. La entidad catalogó el hallazgo como una situación única, según reportó el sitio internacional NeedToKnow.

Este suceso ha provocado nuevas dudas sobre el estado actual de la zona de exclusión, más de 39 años después del desastre nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986.

En ese momento, una prueba mal ejecutada provocó una explosión en el reactor número 4, lo que liberó grandes cantidades de radiación que afectaron a la ciudad de Prípiat y otras áreas cercanas. El evento ha sido clasificado como el peor accidente nuclear de la historia.

