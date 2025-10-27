Ciencia

Un fenómeno desconcertante: perros cerca de Chernóbil aparecen con el pelaje azul

Un hallazgo inusual en la zona de exclusión de la antigua central nuclear ha generado preocupación entre las organizaciones que cuidan a los animales en Ucrania

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un equipo veterinario detectó perros azules en Chernóbil. Sospechan que ingirieron alguna sustancia química, pero no han sido capturados.
Un equipo veterinario detectó perros azules en Chernóbil. Sospechan que ingirieron alguna sustancia química, pero no han sido capturados. (TikTok/@dogsofchernobyl)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGChernóbilUcrania
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.