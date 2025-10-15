Ciencia

Así era el zarapito fino, el ave migratoria que ya está oficialmente extinta

El zarapito fino migraba entre Siberia y el Mediterráneo; la caza y destrucción de su hábitat provocaron su desaparición definitiva

Por O Globo / Brasil / GDA
El zarapito fino ya está oficialmente extinto. También se perdieron tres marsupiales y varias plantas, según la UICN.
El zarapito fino ya está oficialmente extinto. También se perdieron tres marsupiales y varias plantas, según la UICN. (Huub Veldhuijzen van Zanten/Naturalis Biodiversity Center/Wikimedia Commons)







