El curioso axolote: se reproduce en el mundo como mascota, pero está al borde de desaparecer en México

Este anfibio de origen mexicano se convirtió en ícono científico y mascota popular, pero su supervivencia en el lago Xochimilco está en riesgo

Por O Globo / Brasil / GDA
Animal de laboratorio y mascota exótica, el axolote está al borde de desaparecer en su hábitat natural por contaminación y especies invasoras.
Animal de laboratorio y mascota exótica, el axolote está al borde de desaparecer en su hábitat natural por contaminación y especies invasoras. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

