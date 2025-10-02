¿El calor afecta la inteligencia de las tortugas? Esto descubrió un estudio en Florida

Un estudio reveló que el calor en los nidos afecta el desarrollo físico y podría influir en el aprendizaje de las tortugas marinas

El aumento de la temperatura de la arena donde se incuban los huevos de tortuga marina representa una amenaza para el desarrollo de estos animales. Investigadores en Florida comprobaron que el calor reduce el éxito de eclosión, incrementa las deformaciones físicas y favorece la producción de hembras.

Además, analizaron si estas condiciones también perjudican las capacidades cognitivas de los ejemplares desde que nacen hasta la adultez.

La investigación fue publicada en la revista científica Endangered Species Research y estuvo liderada por un equipo de la Universidad Atlántica de Florida. Su objetivo fue estudiar cómo las condiciones térmicas de incubación pueden afectar el aprendizaje, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación en la tortuga común (Caretta caretta).

Durante los veranos de 2019 y 2020, los científicos recolectaron huevos en playas del condado de Palm Beach. Luego incubaron los huevos en laboratorios a dos temperaturas distintas: 31 °C y 33 °C, rangos que inducen el nacimiento de más hembras.

Cuando las tortugas alcanzaron las cuatro semanas de edad, fueron sometidas a un entrenamiento que consistía en recorrer un laberinto en forma de Y. Al final de cada ruta, se colocó un patrón visual específico, como rayas rectas o círculos, junto con una recompensa alimentaria. Así, los animales debían asociar el patrón con el premio.

Capacidad para aprender y adaptarse

Después de este primer entrenamiento, los investigadores aplicaron una fase llamada “reversión”, en la cual las tortugas tenían que ignorar el patrón previamente aprendido y elegir el contrario para obtener la recompensa. Este ejercicio permitió medir su flexibilidad cognitiva, una habilidad crucial para adaptarse a ambientes cambiantes.

Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas entre las tortugas incubadas a 31 °C y las expuestas a 33 °C en cuanto a su capacidad de aprendizaje. Todas lograron completar las tareas planteadas. Sin embargo, las nacidas en 2020 resolvieron los desafíos de la reversión con mayor rapidez que en el entrenamiento inicial.

Problemas físicos por el calor

Pese a que las capacidades cognitivas no se vieron afectadas directamente, los investigadores observaron consecuencias físicas relacionadas con el aumento de temperatura. Las tortugas incubadas en calor excesivo tardaron menos en salir del cascarón, pero fueron más pequeñas, mostraron un crecimiento más lento, deformidades en el caparazón y un menor éxito de eclosión.

Estas condiciones físicas podrían dificultar su desempeño en el agua, especialmente al nadar o escapar de depredadores, según indicó el equipo científico.

El estudio advierte que temperaturas superiores a las analizadas, como las de 35 °C registradas en el sur de Florida, podrían representar un riesgo mayor tanto para la supervivencia como para el desarrollo neurológico de las tortugas marinas.

Preocupación por el cambio climático

Aunque los resultados muestran una capacidad de adaptación conductual, los autores subrayaron la necesidad de realizar más investigaciones para entender cómo el calentamiento global puede alterar el comportamiento de las tortugas en etapas más avanzadas de su vida.

Los expertos concluyeron que la temperatura de los nidos no solo determina la proporción de sexos y la condición física de las crías, sino que también podría influir en su resiliencia ante un entorno cambiante.

Por eso, recomendaron que los esfuerzos de conservación incluyan acciones dirigidas a proteger las condiciones ambientales de los nidos, con el fin de preservar tanto la salud física como cognitiva de esta especie amenazada.

LEA MÁS: ¿Por qué los perros comen césped? Experta explica las razones y qué hacer al respecto

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.