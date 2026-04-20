Un cometa de 160.000 años alcanzará su punto más cercano a la Tierra esta semana

Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) captado el 5 de abril de 2026 antes del amanecer desde Washington D. C.

El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) llegará a su punto más cercano a la Tierra entre el 26 y 27 de abril, a unos 44 millones de millas (70,8 millones de kilómetros).

A seis días de ese evento, el objeto ya es observable en el cielo previo al amanecer, aunque con brillo limitado. Su evolución en los próximos días definirá si se convierte en el cometa más brillante del año o en un objeto difícil de detectar, según datos de sitios especializados como Space.com.

Aproximación y ventana de observación

El acercamiento a la Tierra ocurre días después de su perihelio, el punto más cercano al Sol, registrado el pasado 19 de abril. Esa combinación —cercanía al Sol y a la Tierra— suele concentrar el máximo brillo de estos cuerpos.

Sin embargo, también complica la observación. A medida que el cometa se acerca a su punto más próximo, se ubica visualmente más cerca del Sol, lo que reduce el contraste en el cielo.

Por ahora, se mantiene visible en el hemisferio norte en las horas previas al amanecer, en dirección este y dentro de las constelaciones de Pegaso y Piscis, según informó la NASA.

Brillo aún sin confirmar

Las proyecciones siguen abiertas. La NASA estima que podría alcanzar magnitud 8, visible solo con binoculares o telescopios. Otras previsiones sitúan su brillo cerca de magnitud 2,8, lo que permitiría verlo a simple vista en cielos oscuros. Según Star Walk, en escenarios más favorables, incluso podría acercarse a magnitud -1.

La variación responde a factores físicos del cometa, como la liberación de polvo y gases, y a efectos ópticos como la dispersión de la luz solar.

En el hemisferio norte, se espera que hacia finales de abril quede prácticamente oculto en el resplandor solar. En contraste, en el hemisferio sur las condiciones mejorarán, con observaciones posibles al atardecer entre finales de abril y mayo.

Un objeto de origen lejano

C/2025 R3 es un cometa no periódico con una órbita estimada en unos 160.000 años. Proviene de regiones externas del sistema solar y sigue una trayectoria retrógrada, en sentido contrario al de los planetas (Star Walk).

Su órbita podría ser tan abierta que no regrese tras este paso. De confirmarse, este acercamiento sería el único registro de su visita.