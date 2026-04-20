Ciencia

Un cometa de 160.000 años alcanzará su punto más cercano a la Tierra esta semana

El C/2025 R3 pasará a 44 millones de millas del planeta entre el 26 y 27 de abril.

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Por Jailine González Gómez
Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) captado el 5 de abril de 2026 antes del amanecer desde Washington D. C.
Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) captado el 5 de abril de 2026 antes del amanecer desde Washington D. C. (Don Heffernan/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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