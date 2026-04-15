Ciencia

Cometa C/2025 R3: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico?; conozca la fecha exacta

El fenómeno astronómico será visible en madrugadas de abril antes de acercarse a su punto máximo

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Por Jailine González Gómez
Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) fotografiado el 15 de abril de 2026 en Barbacoas de Puriscal, Costa Rica.
Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) fotografiado el 15 de abril de 2026 en Barbacoas de Puriscal, Costa Rica. (Tom Schultz/Cortesía del Cientec)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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