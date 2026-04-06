Ciencia

Lluvia de meteoros, alineaciones de planetas y un cometa visible en el cielo: así está el calendario astronómico de abril 2026

Tras un inicio marcado por la Luna llena, abril despliega eventos visibles como la lluvia de estrellas Líridas, alineaciones y un cometa

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Por Jailine González Gómez
Tras un inicio marcado por la Luna llena, abril despliega eventos visibles como Líridas, alineaciones y un cometa. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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