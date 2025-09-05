Tiene 17 años, es uno de los mejores estudiantes del mundo y creó una startup reconocida por Microsoft

Gastón Díaz, un joven de 17 años originario de Argentina, se posicionó como uno de los 10 finalistas del Chegg.org Global Student Prize 2025, un prestigioso galardón que recibió cerca de 11.000 postulaciones de 148 países. Es el único representante de América Latina entre los seleccionados.

Cursa el último año de secundaria en el Instituto Santa Faz de Lanús, en Buenos Aires. Destaca por su enfoque autodidacta y su compromiso con el aprendizaje constante. Indicó que cada día se propone aprender algo nuevo y describió su rutina académica como la de una “máquina de aprender”.

LEA MÁS: ¿Cuáles son los países más pacíficos de Latinoamérica? Según el Índice de Paz Global solo sobresalieron cuatro

Además de su rendimiento académico, desarrolla soluciones tecnológicas. Es el creador de Cresify, una herramienta de marketing digital orientada a optimizar procesos de ventas. Esta plataforma recibió el respaldo de Microsoft for Startups.

Díaz afirmó que su aspiración es convertirse en un emprendedor de alto impacto. Como referente, mencionó a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. Explicó que se encuentra en proceso de aplicación para estudiar en Stanford University, debido a su cercanía con el ecosistema de Silicon Valley. También contempla alternativas en universidades locales.

Resaltó que su formación académica estuvo influenciada por sus padres y docentes. Señaló que desde la infancia recibió apoyo para cultivar el pensamiento crítico y el hábito de la lectura. Añadió que su madre lo motivó a practicar matemáticas y a superarse de forma constante.

Sobre el sistema educativo, planteó la necesidad de realizar cambios estructurales. Afirmó que las escuelas deberían tener la capacidad de diseñar sus propias currículas personalizadas, en lugar de seguir estructuras impuestas desde el Estado. Consideró que el conocimiento actual requiere flexibilidad y que no debe provenir de un solo origen.

También mencionó que dedica tiempo a la lectura de biografías de emprendedores y científicos, así como a obras relacionadas con liberalismo económico. Dijo que lee en inglés para mejorar su nivel en ese idioma.

Indicó que practica deportes para equilibrar su vida académica. Finalmente, expresó que dentro de cinco años se visualiza como fundador de una nueva startup tecnológica tras concluir sus estudios universitarios.

LEA MÁS: Esta es la mejor ciudad para vivir en América Latina, según la ONU: tiene un costo de vida que sorprende

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.