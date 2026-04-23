Telescopio Roman: la NASA revela el instrumento que cambiará lo que conocemos sobre el cosmos

La NASA presentó el telescopio Roman en Maryland. El aparato plateado de 12 metros buscará exoplanetas y materia oscura tras su lanzamiento en setiembre.

La NASA presentó el telescopio espacial Roman. Esta herramienta explorará zonas extensas del universo. El dispositivo busca encontrar nuevos exoplanetas y resolver misterios sobre la materia y la energía oscuras.

Jared Isaacman, director de la NASA, afirmó que este telescopio ofrecerá un nuevo atlas del universo. El anuncio ocurrió en el centro Goddard de Maryland en Estados Unidos. En ese sitio la agencia espacial completó el montaje del aparato.

El telescopio mide más de 12 metros de altura. Su estructura es de color plateado. Los encargados trasladarán el equipo a Florida. El lanzamiento al espacio será a principios de setiembre en un cohete de SpaceX.

El desarrollo del proyecto duró más de una década. La inversión superó los $4.000 millones. El nombre rinde honor a Nancy Grace Roman. A ella se le conoce como la madre del Hubble por sus aportes a la astronomía.

Este nuevo instrumento se encargará de responder preguntas pendientes. El Hubble demostró que el universo se expande con rapidez. Ahora el Roman continuará con esa misión científica 35 años después.

El campo de visión de este telescopio es amplio. Supera en 100 veces la capacidad del Hubble. El aparato barrerá zonas del cielo desde una distancia de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Mark Melton, ingeniero de sistemas del proyecto, explicó a AFP que el telescopio enviará 11 terabytes de datos diarios. Solo el primer año aportará más información que la recopilada por el Hubble en toda su historia.

La NASA espera descubrir decenas de miles de planetas nuevos. Nicky Fox, responsable científica de la agencia, señaló que también prevén localizar miles de supernovas. La meta es ampliar el conocimiento actual.

El estudio de lo invisible es otra prioridad de la misión. Los científicos analizarán la materia y la energía oscuras. Estos elementos representan el 95% del universo, pero su origen todavía es desconocido.

Melton indicó que si el instrumento gana un Premio Nobel será por un hallazgo impensado hasta ahora.