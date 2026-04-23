Ciencia

Telescopio Roman: la NASA revela el instrumento que cambiará lo que conocemos sobre el cosmos

El nuevo telescopio espacial de la NASA posee un campo de visión 100 veces superior al Hubble y enviará 11 terabytes de información científica por día

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Por AFP
The Nancy Grace Roman Space Telescope is unveiled to the public at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland on April 21, 2026. Named after NASA's first chief astronomer, the Nancy Grace Roman Space Telescope will have a field of view at least 100 times larger than Hubble's, potentially measuring light from a billion galaxies in its lifetime. It is expected to be launched in late 2026 or early 2027. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
La NASA presentó el telescopio Roman en Maryland. El aparato plateado de 12 metros buscará exoplanetas y materia oscura tras su lanzamiento en setiembre. (SAUL LOEB/AFP)







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