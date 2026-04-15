Ciencia

El cambio en las estrellas jóvenes que facilitaría la vida en otros planetas

La NASA descubre que los astros similares al Sol pierden actividad magnética de forma acelerada, lo cual protege las atmósferas de planetas cercanos

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Por Europa Press
Ilustración de una joven estrella similar al Sol que erosiona parte de la atmósfera de un planeta en órbita. REMITIDA / HANDOUT por NASA/SAO/CXC/M. WEISS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/4/2026
Astrónomos confirman que las estrellas adolescentes emiten menos radiación de la esperada. Esta calma estelar facilita la formación de moléculas necesarias para la vida orgánica. (NASA/SAO/CXC/M. WEISS/NASA/SAO/CXC/M. WEISS)







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