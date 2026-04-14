Lluvia de estrellas Líridas alcanzará su punto máximo en los próximos días: qué esperar y cómo observarla

Las Líridas alcanzarán su máximo el 22 de abril con hasta 15 meteoros por hora en cielos oscuros.

La lluvia de estrellas Líridas alcanzará su punto máximo entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril de 2026, con condiciones favorables para su observación. Se trata de uno de los fenómenos astronómicos más antiguos registrados por la humanidad.

Este evento permite observar fragmentos de cometas que ingresan a la atmósfera terrestre y se desintegran, generando trazos luminosos visibles a simple vista.

Un fenómeno con más de dos milenios de historia

Las Líridas han sido observadas durante al menos 2.700 años. Según datos de la NASA, el primer registro documentado data del año 687 a.C. en China.

El origen de esta lluvia de meteoros está en el cometa C/1861 G1 (Thatcher), descubierto en 1861. Cada año, la Tierra atraviesa el rastro de partículas que este cometa deja en su órbita alrededor del Sol. Al entrar en la atmósfera, estos fragmentos se desintegran y generan destellos luminosos.

Aunque el cometa no es visible desde la Tierra en la actualidad —su órbita completa tarda unos 415 años—, su estela continúa produciendo el fenómeno cada abril.

¿Cuándo se podrá ver en 2026?

Según detalla la American Meteor Society, la actividad de las Líridas se extiende durante varios días de abril, pero su pico es breve.

Periodo activo: entre el 14 y el 30 de abril de 2026.

entre el 14 y el 30 de abril de 2026. Pico máximo: entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril.

entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril. Mejor horario: después de la medianoche y antes del amanecer del 22 de abril.

En condiciones ideales —cielo oscuro y sin interferencia lunar— se podrían observar entre 10 y 15 meteoros por hora. La NASA señala que, en algunos años, el fenómeno ha presentado aumentos inesperados con hasta 100 meteoros por hora.

Para 2026, la interferencia de la Luna será baja, lo que favorece la visibilidad del evento.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas?

No se requiere equipo especializado, pero sí condiciones adecuadas.

Las recomendaciones de la NASA son:

Buscar un lugar oscuro, lejos de luces artificiales.

Acostarse o reclinarse mirando el cielo, con mayor campo de visión posible.

Esperar entre 15 y 30 minutos para que la vista se adapte a la oscuridad.

Observar durante varias horas, especialmente antes del amanecer.

El punto de origen aparente de los meteoros —conocido como radiante— se ubica en la constelación Lyra, cerca de la estrella Vega. Sin embargo, los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

¿Qué distingue a las Líridas?

Las Líridas se caracterizan por meteoros rápidos y brillantes. Se estima que alcanzan velocidades cercanas a los 47 kilómetros por segundo.

A diferencia de otras lluvias, no suelen dejar rastros persistentes. Sin embargo, pueden generar destellos intensos conocidos como “bolas de fuego”, como describe EarthSky.

El fenómeno es más visible en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, la observación es posible, pero con menor intensidad debido a la posición del radiante.