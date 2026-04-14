Ciencia

Lluvia de estrellas Líridas alcanzará su punto máximo en los próximos días: qué esperar y cómo observarla

Uno de los fenómenos astronómicos más antiguos tendrá su pico entre el 21 y 22 de abril, con condiciones favorables este 2026

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Por Jailine González Gómez
Las Líridas alcanzarán su máximo el 22 de abril con hasta 15 meteoros por hora en cielos oscuros.
Las Líridas alcanzarán su máximo el 22 de abril con hasta 15 meteoros por hora en cielos oscuros. (International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava)/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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