Surfista ayuda a perezoso a cruzar la calle para abrir paso a ambulancia

Desde el lunes 22 de enero, un emotivo video se ha vuelto viral en redes sociales, pues muestra el acto altruista de un joven en Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas.

En las imágenes, se observa cómo una persona ayuda a un perezoso a cruzar la calle para permitir el paso de una ambulancia que transportaba a un paciente.

El video, compartido por Tonys Surf School captura el momento en que el instructor Tony Cruz decide intervenir de manera rápida y efectiva.

Cruz relató a La Nación que, al ver la ambulancia aproximándose, no dudó en cargar al perezoso para acelerar su recorrido y permitir que la unidad de emergencia pasara sin contratiempos.

“En nuestra comunidad, es común ver perezosos cruzando la calle, y esta no es la primera vez que he tenido que ayudar. Ya he tenido la oportunidad de asistir a tres de estos animales”, compartió el muchacho, quien es propietario de la escuela de surf.

Los perezosos de Costa Rica Existen dos especies en el país: de dos dedos y de tres dedos FUENTE: Bernal Rodríguez (UCR), Kimberly Herrera || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.